Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Baar (Schweiz), 21. Januar 2025



Basierend auf vorläufigen, ungeprüften Zahlen erzielte Ascom im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von CHF 286,7 Mio., was einem Rückgang von 1,6% zu konstanten Wechselkursen entspricht, und eine EBITDA-Marge von rund 7,5%.





In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld erreichte Ascom im Geschäftsjahr 2024 einen Nettoumsatz von CHF 286,7 Mio. (2023: CHF 297,3 Mio.). Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von 1,6% zu konstanten Wechselkursen und von 3,6% zu aktuellen Wechselkursen, basierend auf vorläufigen, ungeprüften Zahlen.





Die Umsatzentwicklung zeigte ein gemischtes Bild. Die besten Ergebnisse wurden in den Schlüsselmärkten Nordics, DACH, Niederlande und Italien erzielt, während Großbritannien und das OEM-Geschäft aufgrund einer geringer als erwarteten Marktdynamik und Projektverzögerungen im letzten Quartal 2024 unterdurchschnittlich abschnitten. Die besonders enttäuschenden Ergebnisse in den Regionen USA & Kanada sowie Frankreich & Spanien haben auch einen Managementwechsel ausgelöst und beide Regionen haben seit Januar 2025 neue Geschäftsführer.



Der Auftragseingang belief sich auf CHF 307,4 Mio. (2023: CHF 318,6 Mio.), was einem Rückgang von 1,5% zu konstanten Wechselkursen und von 3,5% zu aktuellen Wechselkursen entspricht. Der Auftragsbestand lag per Ende 2024 bei CHF 301,5 Mio. (31.12.2023: CHF 276,4 Mio.).Aufgrund des tieferen Umsatzes und höherer Investitionen in Forschung & Entwicklung (F&E) und Marketing & Verkauf erzielte Ascom im Geschäftsjahr 2024 eine tiefere EBITDA-Marge von rund 7,5% (2023: EBITDA-Marge von 10,1%). In Anbetracht des tieferen EBITDA und der höheren Kosten für Abschreibungen und Amortisationen aufgrund von Investitionen in F&E und ERP (Enterprise Resource Planning) wird der Konzerngewinn 2024 deutlich tiefer ausfallen als im Vorjahr und voraussichtlich in der Grössenordnung von CHF 3 bis 4 Mio. liegen, auch beeinträchtigt durch einen nicht cash-relevanten Einmaleffekt von rund CHF 2 Mio.Per Jahresende 2024 verfügt Ascom weiterhin über eine solide Bilanz mit einer Nettoliquidität von CHF 18,6 Mio. (31.12.2023: CHF 24,7 Mio.) und einer Eigenkapitalquote von rund 39%.Die vollständigen Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2024, einschliesslich des Dividendenantrags und der Guidance für 2025, werden am 12. März 2025 veröffentlicht.Daniel LackSenior VP Legal & Communications / IR

