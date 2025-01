EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Northern Data Group gibt vorläufige Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024 bekannt



21.01.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG / IR NEWS



Northern Data Group gibt vorläufige Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024 bekannt

Umsatz in Q4 2024 von EUR 86 Mio., ein Plus von 47% gegenüber Q3 2024 und 281% gegenüber dem Vorjahr; Umsatz für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von EUR 200 Mio., ein Plus von 159% gegenüber dem Vorjahr, im Einklang mit der Prognose

Bereinigtes EBITDA wird voraussichtlich zwischen EUR 60 Mio. und EUR 80 Mio. liegen, entsprechend einem Anstieg des unteren Werts der bisherigen Prognosespanne, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von EUR 120 Mio. zum 31. Dezember 2024

Das Unternehmen wird voraussichtlich Ende März 2025 seine geprüften Ergebnisse für das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr veröffentlichen

Die Veräußerung des Kryptomining-Geschäfts, Peak Mining, kommt gut voran; das Unternehmen wird zu gegebener Zeit ein weiteres Update geben

Umsatz von Cloud und Rechenzentren zusammen in Höhe von EUR 55 Mio. in Q4 2024, ein Plus von 16% gegenüber Q3 2024 und über 9-mal höher als in Q4 2023; Der Umsatz aus dem Bereich Cloud und Rechenzentren erreichte im Geschäftsjahr 2024 den Rekordwert von EUR 121 Mio., ein Plus von 722% gegenüber dem Vorjahr und ein Anteil von 60% am Konzernumsatz

Ausweitung des vertikal integrierten Geschäftsmodells auf die USA mit der Entwicklung eines Best-in-Class Rechenzentrums für Hochleistungscomputer in Maysville, Georgia, das kurzfristig 120 MW liefern soll und auf 180 MW erweitert werden kann

Frankfurt/Main - 21. Januar 2025 - Northern Data AG (ETR: NB2 ) ("Northern Data Group" oder "die Gruppe"), ein führender Anbieter von KI- und High-Performance-Computing (HPC)-Lösungen, gibt heute starke vorläufige Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024 bekannt.



Aroosh Thillainathan, Gründer und CEO der Northern Data Group, kommentiert:

"Die Dynamik des Geschäfts hat sich im vierten Quartal fortgesetzt, und wir haben im Geschäftsjahr 2024 einen Rekordumsatz in den Bereichen Cloud und Rechenzentren in Höhe von zusammen EUR 121 Mio. erzielt, 722% mehr als im Vorjahr. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die erfolgreiche Bereitstellung hochkomplexer und immer größerer GPU-Cluster und entwickeln unser KI-Angebot weiter, um neue Anwendungen zu unterstützen, die das Umsatzwachstum im kommenden Jahr vorantreiben werden." "Northern Data ist gut positioniert, um im Bereich KI-Cloud eine führende Rolle einzunehmen und im Jahr 2025 und darüber hinaus in einem wachsenden Markt erhebliche Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen." Der Umsatz im vierten Quartal 2024 betrug EUR 86 Mio., 281% mehr als im Vorjahr (Q4 2023: EUR 23 Mio.) und 47% mehr als im Vorquartal (Q3 2024: EUR 59 Mio.), angetrieben durch Wachstum in den Bereichen Cloud und Mining. Daraus ergibt sich für das Geschäftsjahr 2024 ein Umsatz von EUR 200 Mio., ein Plus von 159% gegenüber dem Vorjahr und im Einklang mit der Prognose. Das bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2024 wird voraussichtlich EUR 60 Mio. - EUR 80 Mio. betragen, entsprechend einem Anstieg des unteren Werts der bisherigen Prognosespanne. Wie erwartet, beliefen sich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember 2024 auf EUR 120 Mio. Der Umsatz im Bereich Cloud und Rechenzentren im vierten Quartal 2024 belief sich auf EUR 55 Mio. und stieg damit im Jahresvergleich um 840% (Q4 2023: EUR 6 Mio.) und im Vergleich zum Vorquartal um 16% (Q3 2024: EUR 48 Mio.) - das fünfte Quartal in Folge mit kontinuierlichem Wachstum. Die starke Umsatzentwicklung im Jahresvergleich resultiert aus der fortlaufenden GPU-Bereitstellung und dem Onboarding neuer Kunden. Die Cloud-Plattform der Gruppe trug im vierten Quartal rund 63% zum Konzernumsatz bei. Der Umsatz im vierten Quartal 2024 im Bereich Mining lag bei EUR 32 Mio., ein Plus von 88% gegenüber dem Vorjahr sowie 171% gegenüber dem Vorquartal, was auf höhere Bitcoin-Preise und zusätzliche installierte Kapazitäten zurückzuführen ist. Peak Mining hat sein Ziel von 7,9 installierten EH/s bis zum 31. Dezember 2024 erreicht. Die Mining-Einnahmen für das Geschäftsjahr 2024 beliefen sich auf EUR 79 Mio., ein Plus von 26% gegenüber dem Vorjahr, angetrieben durch Wachstum der Mining-Kapazität und höhere Bitcoin-Preise, teilweise kompensiert durch das Halving-Event, das im April 2024 stattfand. Im vierten Quartal gab das Unternehmen die Planung seines neuen Standorts in Maysville, Georgia (USA), bekannt, der 120 MW liefern wird und in Zukunft auf 180 MW erweitert werden kann. Darüber hinaus setzte sich im vierten Quartal die operative Dynamik im Cloud-Geschäft fort, auch wenn sie durch die erforderliche Dauer der Inbetriebnahme von hochkomplexen GPU-Clustern für einen führenden Kunden sowie durch leichte Verzögerungen bei der Lieferung von Komponenten und der Verfügbarkeit eines Colocation-Standorts beeinflusst wurde. Am 31. Dezember 2024 besaß das Unternehmen 24.000 NVIDIA-GPUs. 16.000 waren Ende 2024 in Betrieb und weitere 4.000 wurden am 20. Januar 2025 bereitgestellt. Die verbleibenden 4.000 sollen bis Ende März 2025 bereitgestellt werden, was das Engagement, Kunden erstklassige Technologie bereitzustellen, unterstreicht und die Position mit der größten installierten GPU-Kapazität in Europa festigt. Da der KI-Markt weiter expandiert, werden gute strategische Fortschritte bei der Entwicklung der KI-Cloud-Plattform von Northern Data gemacht, die eine Reihe von Anwendungsfällen vom Large-scale Training bis hin zu Inferencing unterstützen wird. Das Unternehmen begrüßte auch den neuen Group Chief Technology Officer Adam Low, der über 30 Jahre Erfahrung in der Technologie- und Produktführung verfügt. Er hat komplexe globale Infrastrukturen aufgebaut, skaliert und betrieben, unter anderem in den Bereichen IT, Cybersicherheit, Operations, Engineering und Netzwerkarchitektur bei Unternehmen wie Telstra und BT. Das Team von Northern Data verfügt über die richtige Mischung aus Fähigkeiten und Erfahrung, um auch in Zukunft die kommende Generation von KI-Fortschritten voranzutreiben. Der jährliche Prüfungsprozess läuft, und das Unternehmen wird voraussichtlich Ende März 2025 seine vollständig geprüften Ergebnisse für das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Jahr veröffentlichen. Sie können noch leicht von den vorläufigen Zahlen abweichen. Nach der Veräußerung des Mining-Geschäfts, die gut vorankommt, wird das Unternehmen ein Update zu seiner strategischen Positionierung und seinem Plan zur Nutzung der großen Geschäftsmöglichkeiten auf dem KI-Cloud-Markt, einschließlich einer Prognose für das Geschäftsjahr 2025, geben.



Vorstellung der Ergebnisse und Webcast: Am heutigen 21. Januar 2025 findet um 15:00 Uhr MEZ eine Präsentation für Investoren und Analysten statt. Die Telefonkonferenz wird über einen Audio-Webcast verfügbar sein. Bitte benutzen Sie diesen Link , um sich zu registrieren. Darüber hinaus können Analysten an der Telefonkonferenz über ihre lokale Einwahlnummer teilnehmen:



Deutschland (gebührenfrei): +49 800 0009 712 Vereinigtes Königreich/International (gebührenfrei): +44 800 358 1035 Vereinigte Staaten (gebührenfrei): +1 646 233 4753 Die weltweiten Einwahlnummern finden Sie hier .



Erforderlicher Zugangscode: 194334



Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird im Bereich Investor Relations auf der Website der Northern Data Group unter Publications (northerndata.de) zur Verfügung stehen.



Über Northern Data Group: Northern Data Group ist ein führender Anbieter von KI- und High-Performance-Computing (HPC)-Lösungen und unterstützt die innovativsten Unternehmen der Welt mit leistungsstarker, flüssigkeitsgekühlter GPU-Technologie bei der Erreichung ihrer Ziele. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC ein, nicht nur den technologischen, sondern auch den gesellschaftlichen Fortschritt voranzutreiben.



Investor Relations: Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de



Haftungsausschluss: Diese IR-Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Versprechen für das Eintreten zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen zu verstehen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen beschriebenen abweichen, unter anderem aufgrund von Veränderungen des allgemeinen Wirtschafts- und Wettbewerbsumfelds, Risiken im Zusammenhang mit den Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen, Änderungen internationaler und nationaler Gesetze und Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Steuergesetze und -vorschriften, die das Unternehmen betreffen, und andere Faktoren. Weder das Unternehmen noch eines seiner verbundenen Unternehmen übernimmt eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.



21.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com