Der DAX ist zum Wochenauftakt am Tag der Amtseinführung von Donald Trump erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 21.000 Punkte gestiegen. Das neue Rekordhoch liegt bei 21.054,60 Zählern. Am Ende ging er am Montag mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 20.990,31 Zählern aus dem Handel. Am heutigen Dienstag dürfte es dem deutschen Leitindex zunächst an Schwung fehlen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,3 Prozent tiefer auf 20.937 Punkte.Auf der Terminseite ist es am Dienstag weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...