Commerzbank: Übernahmegerüchte und Stellenabbau | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 21.01.2025

AKTIE IM FOKUS: Commerzbank

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 18,04 EUR

Marktkapitalisierung 21,39 Mrd. EUR

Umsatz 2023 22,47 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 6,45 %

KGV 2024* 7,89%

4 Wochen Performance - 12,23 %

Bewertung Leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024* 4,38 %

Branche Banken

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern versucht die mögliche Übernahme durch die italienische Großbank UniCredit zu verhindern. Das Management prüft aktuell den Abbau von einigen tausend Stellen. Dem Betriebsrat soll die Strategie des Stellenabbaus in der kommenden Woche vorgestellt werden. Investoren und die Öffentlichkeit werden im Rahmen eines Kapitalmarkttags umfassend über die Schritte informiert. Die italienische Großbank hat aktuell einen Anteil an der Commerzbank von 28 Prozent, hat aber vor diesen Anteil auf 29,9 Prozent zu erhöhen. Ab einem Anteil von 30 Prozent wäre die UniCredit verpflichtet ein öffentliches Übernahmeangebot zu machen. Neben dem Betriebsrat und Gewerkschaften lehnt auch die Bundesregierung das Vorgehen der Italiener ab. Es wurde schon bei Bekanntwerden der Gerüchte einer Übernahme darüber spekuliert, dass das Vorgehen wenig Hoffnung auf eine friedliche Lösung macht.

Geschäftlich läuft es bei der Commerzbank im Augenblick gut. Die Erträge konnten bis Ende September 2024 auf 8,2 Mrd. EUR erhöht werden, was einer moderaten Steigerung zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der Provisionsüberschuss konnte in den ersten neun Monaten um 4 Prozent auf 2,7 Mrd. EUR gesteigert werden. Der Zinsüberschuss bewegt sich auf einem konstanten Niveau - trotz Zinssenkungen. Dieser beläuft sich in den ersten drei Quartalen auf 6,3 Mrd. EUR. Für das Jahr 2024 wurde das Gewinnziel von 2,4 Mrd. EUR bestätigt, die harte Kernkapitalquote lag Ende des 3. Quartal 2024 bei 14,8 Prozent und soll Ende 2024 bei 15 Prozent liegen...

