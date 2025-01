Original-Research: Umweltbank AG - von Montega AG



21.01.2025 / 15:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu Umweltbank AG



Unternehmen: Umweltbank AG

ISIN: DE0005570808



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 8,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



Capital Markets Day verdeutlicht starkes Momentum



Die UmweltBank hat gestern auf dem Capital Markets Day in Frankfurt ein Update zur Strategie und der operativen Entwicklung gegeben. Neben den Vorständen gaben auch drei Top-Führungskräfte aus dem Privat- bzw. Firmenkundengeschäft sowie dem Personalbereich Einblicke in das Geschäft sowie aktuelle Themen. Die vorläufigen Zahlen für 2024 werden am 31. März bekanntgegeben. Dabei signalisieren erste berichtete KPIs die Erreichung unserer Prognosen und u.E. ebenfalls der FY-Guidance. Insgesamt bestätigte sich unser Eindruck, dass die Bank unter der nun einjährigen Leitung des neuen CEOs signifikantes Momentum im Privatkundengeschäft aufgebaut sowie deutliche Fortschritte bei der Optimierung der Bilanz, der Kapitalallokation als auch bei der Auflösung des Beteiligungsgeschäfts erzielt hat.

Wachstum des Einlagevolumens übertrifft Erwartungen: Mit einem Plus von ca. 40% yoy stiegen die Privatkundeneinlagen um rd. 1,0 Mrd. EUR von 2,5 auf 3,5 Mrd. EUR und übertrafen damit deutlich unsere Erwartungen i.H.v. +0,6 Mrd. EUR. Aktuell verdient UBK im Bereich Tagesgeld eine attraktive, RWA-schonende Zinsmarge von 100BP, wobei Zinsänderungen 1-zu-1 an die Kunden weitergegeben werden, sodass die Zinsmarge bei weiteren Zinsschritten konstant gehalten wird. Die Anzahl der Kunden stieg in 2024 um 17% yoy auf 155.000 und lag damit unter unseren Erwartungen (MONe: 175.000 Kunden). In 2025 strebt die Bank 210.000 Kunden (+35,5% yoy) sowie die Steigerung der Privatkundeneinlagen um 0,8 Mrd. EUR (+23% yoy) an. Diese Entwicklung dürfte maßgeblich durch die bereits stark erhöhten Marketingmaßnahmen vorangetrieben werden, für die 9 Mio. EUR vorgesehen sind. Das für Q2/25 geplante Girokonto, dessen Konditionen bislang noch unbekannt sind, u.E. aber ein ähnliches Pricing wie das von lokalen Sparkassen/Volksbanken haben dürfte (monatliche Grund-/Kartengebühr), soll auch ohne Cross-Selling-Effekte zu einem zentralen Profitabilitätstreiber werden.

Das Neukreditvolumen belief sich 2024 auf 245 Mio. EUR und liegt damit i.R. unserer Erwartungen sowie auf Ebene der Unternehmens-Guidance. Die Neukredite weisen zudem die angestrebte EK-Rendite von >10% (auf das zu unterlegende EK) auf, was u.E. eine der zentralen Voraussetzungen für die Erreichung der mittelfristig angestrebten Eigenkapitalrendite von über 12% darstellt. Aufgrund der weiter erhöhten Eigenmittelanforderungen avisiert die Bank in 2025 ein Kreditneugeschäft von 350 Mio. EUR und liegt damit knapp unter unseren bisherigen Prognosen von 400 Mio. EUR. Wir erwarten weiterhin den partiellen bzw. gänzlichen Wegfall der von der Bafin erhobenen Eigenmittelzuschläge in 2025 bzw. 2026, was u.E. sowohl für das Kreditneugeschäft als auch für die Aktie einen wesentlichen Katalysator darstellen dürfte. Das aktuell vergleichsweise niedrige Neukreditgeschäft ist dabei u.E. auch auf die von uns erwarteten leicht negativen Auswirkungen aus der zum Jahreswechsel in Kraft getretenen CRR III zurückzuführen (schreibt u.a. Eigenmittelanforderungen für unterschiedliche Bankgeschäfte vor). Im Rahmen des CMDs wurde zudem erneut bestätigt, dass die Kreditnachfrage weiterhin das verfügbare EK der Bank übersteigt.

Gesenkte Mittelfrist-Simulation der Jahre 2027/2028 sieht nun Ergebnisniveau unserer Prognosen vor: Auf dem CMD wurde (wie 2023) ein Chart mit der angestrebten Ergebnisentwicklung vor Steuern und Rücklagenbildung bis 2028 gezeigt. Hierbei wurde die EBT-Prognose für 2025 u.E. um einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag auf ca. 7 bis 12 Mio. EUR erhöht, 2026 konstant bei u.E. 15 bis 22 Mio. EUR belassen und für 2027 und 2028 deutlich gesenkt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im aktuellen Szenario nun keine EK-Aufnahme mehr unterstellt wird, die die UmweltBank in 2024 prüfte. So wird in 2027 nun ein EBT vor Rücklagenbildung von u.E. knapp über 20 Mio. EUR bis ~35 Mio. EUR (zuvor: 40 bis 60 Mio. EUR) und in 2028 von u.E. ~43 bis 63 Mio. EUR (zuvor: ca. 70 bis 100 Mio. EUR) avisiert. Mit der aktualisierten Simulation liegen unsere bisherigen und bekräftigten Erwartungen für 2027 und 2028 innerhalb der Bandbreiten der UmweltBank.

Fazit: Der CMD hat unsere positive Sicht auf den Investment Case und den sich abzeichnenden Turn-Around bestätigt. Die 2024 entwickelte Marketingstrategie und die Steigerung der Bekanntheit der Marke 'UmweltBank', die u.E. eines der Kern-Assets darstellt, überzeugt uns unverändert. Das Girokonto dürfte u.E. zu einem EK-schonenden und signifikanten Gewinntreiber werden. Wir bestätigen unser Rating und unser Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31647.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2071941 21.01.2025 CET/CEST



°