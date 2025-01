Im Zuge einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen hat der Immobilien-Projektentwickler The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) insgesamt 40.551.982 neue Aktien platziert. 40.000.000 neue Aktien zeichnete dabei ein H.I.G. Capital gemanagter Fonds, welcher von Victoria Partners beraten wurde. Die auf der Hauptversammlung am 19. September 2024 beschlossenen Kapitalmaßnahmen wurden von der Quirin Privatbank begleitet. Mit dem erzielten Nettoemissionserlös kann The Grounds den Ausbau und die Entwicklung des Immobilienportfolios vorantreiben.Die The Grounds hat eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 40.551.982 neuen Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,00 je Aktie gezeichnet. Davon entfielen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...