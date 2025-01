Starker Start: Nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende haben die US-Aktienmärkte am Dienstag mit moderaten Gewinnen eröffnet. Damit knüpften sie am ersten Handelstag unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump an ihre teils kräftigen Kursaufschläge vom vergangenen Freitag an. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,61 Prozent auf 43.752,80 Punkte.Der marktbreite S&P 500 kletterte indes um 0,41 Prozent auf 6.020,95 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging ...

