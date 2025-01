Die PayPal-Aktie verzeichnete am Dienstag an der XETRA-Börse eine bemerkenswerte Entwicklung mit deutlichen Kursschwankungen. Nach einem vielversprechenden Start in den Handelstag bei 89,28 EUR erreichte das Papier im Tagesverlauf einen Höchststand von 89,62 EUR, was das anhaltende Interesse der Anleger an dem Finanzdienstleister widerspiegelt. Diese positive Kursentwicklung wird durch die jüngsten Quartalsergebnisse gestützt, bei denen PayPal einen Gewinn je Aktie von 1,00 USD verbuchen konnte - eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,93 USD. Auch der Umsatz entwickelte sich erfreulich und stieg um 6,05 Prozent auf 7,86 Milliarden USD.

Ausblick und Marktpotenzial

Die Analysten zeigen sich für die weitere Entwicklung des Unternehmens optimistisch und prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 4,58 USD. Bemerkenswert ist auch die Erholung der Aktie seit ihrem 52-Wochen-Tief von 52,01 EUR im Februar 2024. Mit dem aktuellen Kursniveau nähert sich das Papier seinem 52-Wochen-Hoch von 90,00 EUR an, was das wiedergewonnene Vertrauen der Investoren in die Geschäftsstrategie des Zahlungsdienstleisters unterstreicht.

