PARIS (dpa-AFX) - Im europäischen Luxusgütersektor haben die Anleger am Freitag auf positive Quartalsberichte hin zugegriffen. Allen voran galt Hermes als Treiber. Die Resultate übertrafen laut UBS "auf ganzer Linie" die Erwartungen. Die Titel des französischen Konzerns setzten daraufhin ihre Rekordrally fort, mit einem Anstieg von in der Spitze fünf Prozent.

Mit zuletzt zwei Prozent Plus blieben Hermes unter den größten Gewinnern im EuroStoxx, in dem LVMH und Kering mit Anstiegen um mindestens 1,6 Prozent folgten.

Der positiven Entwicklung zuträglich waren außerdem die Zahlen des italienischen Unternehmens Moncler, die Experten zufolge ebenfalls klar die Erwartungen schlugen. Davon hatten die Aktien der Italiener am Vorabend schon in der Schlussauktion profitiert, in der sie ihre Kursgewinne von gut zwei auf 9,5 Prozent ausgeweitet hatten. Am Freitag kam es dann nur noch Anfangs zu weiteren Kursgewinnen. Zuletzt lagen die Aktien zu Wochenschluss dann knapp mit 0,2 Prozent im Minus.

Der große Sektortreiber waren aber die Hermes-Aktien, die sich am Freitag mit bis zu 2.957 Euro erstmals der 3.000-Euro-Marke näherten.

In der Rangfolge der größten europäischen Unternehmen hat der Konzern nun knapp die 300-Milliarden-Euro-Schwelle überschritten. Da der Chipbranchen-Ausrüster ASML überholt wurde, ist Hermes zum viertwertvollsten Unternehmen in Europa aufgestiegen. Mehr Wert sind neben dem Hermes-Konkurrenten LVMH noch SAP und Novo Nordisk .

Hermes hatte Ende 2024 entgegen dem Branchentrend einen überraschenden großen Umsatzsprung hingelegt. Damit gehöre der Konzern zum Club der Branchenunternehmen, die mit den Zahlen zum vierten Quartal die Erwartungen geschlagen hätten, schrieb der Analyst Luca Solca von Bernstein Research in einem ersten Kommentar. Zuzanna Pusz von der UBS fügte hinzu, das stark Zahlenwerk untermauere das einzigartige Geschäftsmodell./tih/mf/mis

FR0000052292, FR0000121014, FR0000121485, DE0007164600, NL0010273215, IT0004965148, DK0062498333