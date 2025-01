EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Möglingen, 22. Januar 2025 USU, ein führender Full-Service-Anbieter im Bereich IT-Management, präsentiert sein innovatives IT-Asset-Management- (ITAM-) Portfolio. Dieses neue Angebot wurde entwickelt, um den Anforderungen moderner, teils dezentraler IT-Umgebungen gerecht zu werden. Es bietet umfassende Transparenz, minimiert Risiken und optimiert IT-Kosten sowie die Nutzung von On-Premises- und Cloud-Umgebungen. Das Portfolio adressiert die wachsende Komplexität beim Management hybrider IT-Landschaften, deckt Lebenszyklus-Details auf und identifiziert Schwachstellen in der Software. Organisationen erhalten die Möglichkeit, die Nutzung von Anwendungen zu analysieren, Mehrausgaben zu eliminieren, Audit-Anforderungen effektiv zu erfüllen und verwertbare Informationen für fundierte Entscheidungen zu gewinnen. Von technologieorientiert zu anwendungsfallbasiert USU hat seinen ursprünglichen Ansatz im Software-Asset-Management (SAM) neu definiert und ist von einem technologieorientierten Modell zu einem auf Anwendungsfällen basierenden Rahmen übergegangen. Dieser Wandel gewährleistet, dass alle Kunden Zugriff auf die gesamte Vielfalt verfügbarer Technologien haben, während die Konfigurationen auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten werden. "Die neue Generation der USU-SAM-Produkte integriert alle Funktionen in einer einzigen Plattform mit einer Benutzeroberfläche und einem einheitlichen Benutzer-Management", erklärt Olaf Diehl, Director R&D & ITAM Domain Representative bei der USU GmbH. "Sie umfasst moderne Datenintegrationen, ist hochgradig anpassbar an Kundenanforderungen und reduziert den Bedarf an umfangreichen Neukonfigurationen bei Updates." Kernlösungen im USU ITAM-Portfolio USU SAM für SaaS : Ermöglicht eine vollständige Sicht auf SaaS-Ausgaben und hilft Kunden, Einsparpotenziale durch leistungsstarke Discovery-Tools und Kapazitätsanpassungen zu identifizieren.

Ermöglicht eine vollständige Sicht auf SaaS-Ausgaben und hilft Kunden, Einsparpotenziale durch leistungsstarke Discovery-Tools und Kapazitätsanpassungen zu identifizieren. USU SAM für SAP ® -Software : Verbessert das SAP-Lizenzmanagement, indem Kostensenkungspotenziale identifiziert und Migrationsstrategien zu S/4HANA unterstützt werden. Es erkennt alle SAP-Anwendungen und bewältigt komplexe Lizenzierungsmetriken problemlos.

Verbessert das SAP-Lizenzmanagement, indem Kostensenkungspotenziale identifiziert und Migrationsstrategien zu S/4HANA unterstützt werden. Es erkennt alle SAP-Anwendungen und bewältigt komplexe Lizenzierungsmetriken problemlos. USU SAM für Clients & Datacenter : Dient als zentraler Hub für das Management von Softwarelizenzen in traditionellen Client- und Rechenzentrumsumgebungen. Mit 90 % automatisierter Produkterkennung, einer integrierten Datenbank und umfassenden Discovery-Tools reduziert es Compliance-Risiken und optimiert Kosten.

Dient als zentraler Hub für das Management von Softwarelizenzen in traditionellen Client- und Rechenzentrumsumgebungen. Mit 90 % automatisierter Produkterkennung, einer integrierten Datenbank und umfassenden Discovery-Tools reduziert es Compliance-Risiken und optimiert Kosten. USU SAM für Clients & Datacenter/Oracle : Optionales Add-on, das spezifische Bedürfnisse im Bereich Oracle-Lizenzmanagement abdeckt, einschließlich aller Oracle-Lizenzmodelle, -metriken und -regeln.

Optionales Add-on, das spezifische Bedürfnisse im Bereich Oracle-Lizenzmanagement abdeckt, einschließlich aller Oracle-Lizenzmodelle, -metriken und -regeln. USU Hardware Asset Management : Bietet zentrale Transparenz über alle Hardware-Assets und verwaltet den gesamten Lebenszyklus von IT-Assets - von der Anfrage über Bestellung, Lieferung, Installation, Betrieb bis hin zur Außerbetriebnahme. Erkenntnisse helfen, Mehrausgaben zu minimieren und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen.

Bietet zentrale Transparenz über alle Hardware-Assets und verwaltet den gesamten Lebenszyklus von IT-Assets - von der Anfrage über Bestellung, Lieferung, Installation, Betrieb bis hin zur Außerbetriebnahme. Erkenntnisse helfen, Mehrausgaben zu minimieren und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen. USU IT Asset Portfolio Management : Ein offenes und konfigurierbares Framework, das vertrauenswürdige Daten liefert, um Abläufe zu optimieren, die Compliance zu verbessern und die IT-Asset-Vielfalt zu reduzieren. Die Lösung bietet Einblicke in End-of-Life (EoL)-/End-of-Support (EoS)-Daten für Software und gewährt 24/7-Zugriff auf klassifizierte Schwachstelleninformationen. Diese Lösungen werden durch tiefgehende Integrationen mit IT-Service-Management (ITSM)-Systemen wie z.B. ServiceNow ergänzt, was eine nahtlose Datenanreicherung und verbesserte Transparenz zwischen ITAM- und CMDB-Systemen ermöglicht. Wesentliche Vorteile des neuen USU ITAM-Portfolios Intelligentere Funktionen: Erweiterte Reporting-Funktionen, intuitive Visualisierungen und verbesserte Automatisierung erleichtern das IT-Management.

Erweiterte Reporting-Funktionen, intuitive Visualisierungen und verbesserte Automatisierung erleichtern das IT-Management. Höhere Verfügbarkeit und Flexibilität: Cloudbasierte Lösungen sorgen für Skalierbarkeit, schnellere Reaktionszeiten und niedrigere Gesamtbetriebskosten (TCO). Automatische Katalogaktualisierungen und verbesserte SLAs erhöhen die Zuverlässigkeit.

Cloudbasierte Lösungen sorgen für Skalierbarkeit, schnellere Reaktionszeiten und niedrigere Gesamtbetriebskosten (TCO). Automatische Katalogaktualisierungen und verbesserte SLAs erhöhen die Zuverlässigkeit. KI-gestützte Innovationen: Funktionen wie KI-gestützte Softwareerkennung, automatisierte Rechnungsverarbeitung und integrierte Chatbots beschleunigen IT-Prozesse und reduzieren manuelle Aufwände.

Funktionen wie KI-gestützte Softwareerkennung, automatisierte Rechnungsverarbeitung und integrierte Chatbots beschleunigen IT-Prozesse und reduzieren manuelle Aufwände. Maximale Sicherheit: Eine Zero-Trust-Architektur, ISO27001-zertifizierte Rechenzentren und granulare Zugriffskontrollen sorgen für zuverlässigen Schutz. Lösung aktueller IT-Herausforderungen Untersuchungen zeigen, dass 70 % der Unternehmen keine Transparenz über ihre Softwarelizenzen, -nutzung und -kosten haben. Dies liegt vor allem an fragmentierten Einkaufsprozessen, sich verändernden Anbietermodellen und inkonsistenten Datensätzen. Das neue ITAM-Portfolio von USU schließt diese Transparenzlücke und stattet Unternehmen mit Werkzeugen aus, um IT-Ausgaben zu optimieren und Komplexität zu reduzieren. Den Kundennutzen im Fokus "Unser Ziel ist es, unseren Kunden zu ermöglichen, ihre IT-Umgebungen effektiv zu verwalten, Kosten zu senken und nur die Ressourcen zu nutzen, die sie wirklich benötigen", sagt Fabian Gutschera, Director Global Solution Sales bei der USU GmbH. "Unser ITAM-Portfolio bietet Transparenz, Optimierung und eine starke Basis für intelligentes IT-Management. Es unterstützt unsere Kunden dabei, souverän mit Anbietern zu verhandeln und hybride IT-Landschaften problemlos zu managen." Flexible Bereitstellungsoptionen Die ITAM-Lösungen von USU sind als SaaS-Angebot oder als containerisierte Kubernetes-Implementierungen für den On-Premises-Einsatz unter bestimmten Bedingungen verfügbar. Bestandskunden können nahtlos auf das neue Portfolio unter ihren aktuellen Verträgen migrieren. Das neue ITAM-Portfolio von USU ist ab sofort verfügbar. Weitere Details finden sich auf der USU-Website . Diese Pressemitteilung ist abrufbar unter https://www.usu.com USU GmbH Als führender Anbieter von Software- und Servicelösungen für das IT- und Customer-Service-Management unterstützt USU ihre Kunden dabei, IT-Ressourcen im Cloud- und KI-Zeitalter optimal zu nutzen. Weltweit vertrauen uns Organisationen, um ihre IT-Infrastruktur zu modernisieren, Cloud-Kosten zu minimieren und ihre Service-Exzellenz zu steigern. USU-Technologien sorgen für umfassende Transparenz und Kontrolle über hybride IT-Umgebungen - von On-Premises Data Center zu Cloud-basierten Services und Hardware Assets. Darüber hinaus dient die KI-gestützte Plattform von USU als zentrale Wissensbasis und liefert konsistente Informationen für alle Kommunikationskanäle und Kundenservices. Weitere Informationen: https://www.usu.com

