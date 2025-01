EQS-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

SNP übertrifft die angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2024 deutlich und erzielt bestes Ergebnis der Unternehmensgeschichte



22.01.2025 / 13:35 CET/CEST

Corporate News SNP übertrifft die angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2024 deutlich und erzielt bestes Ergebnis der Unternehmensgeschichte Auftragseingang erhöhte sich um 16% auf rund 310 Mio. € (2023: 266,1 Mio. €)

Konzernumsatz wuchs um 25% auf ca. 254 Mio. € (2023: 203,4 Mio. €)

EBIT stieg um 150% auf rund 28 Mio. € (2023: 11,1 Mio. €); EBIT-Marge kletterte auf rund 11% (2023: 5,5%) Heidelberg, 22. Januar 2025 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ein weltweit führender Anbieter von Software für digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld, verzeichnete nach vorläufigen Geschäftszahlen im Jahr 2024 ein deutliches Wachstum. Aufgrund eines sehr starken Q4 2024 stieg der Auftragseingang im Geschäftsjahr 2024 um 16% auf rund 310 Mio. €. Der Umsatz legte im gleichen Zeitraum um 25% auf rund 254 Mio. € (2023: 203,4 Mio. €) zu und übertraf damit die in den vergangenen 12 Monaten zweimal angehobene Prognose von 240 bis 250 Mio. €. Auch das EBIT verbesserte sich kräftig um 150% auf rund 28 Mio. € im Geschäftsjahr 2024 (2023: 11,1 Mio. Euro). Damit lag das EBIT deutlich über der angehobenen Prognose von 21 bis 25 Mio. €. Entsprechend verdoppelte sich die EBIT-Marge auf rund 11% (2023: 5,5%). "Nach einem ersten Halbjahr auf Rekordniveau und dem besten dritten Quartal jemals haben wir unsere Erfolgsserie mit dem stärksten vierten Quartal und folglich besten Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte fortgesetzt", sagt Jens Amail, CEO von SNP. "Wir sind dankbar für das anhaltende Vertrauen unserer Kunden und Partner, das zu diesen außergewöhnlichen Ergebnissen geführt hat. Das gesamte SNP-Team hat in allen strategischen Wachstumsbereichen hervorragende Arbeit geleistet: Wir haben unser Partnergeschäft weiter ausgebaut, den Auftragseingang in strategischen Märkten verdoppelt und die Modernisierung von SAP-Landschaften in Richtung S/4HANA und RISE in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit SAP vorangetrieben. Auf dieser Basis und zusammen mit dem zusätzlichen Wachstumspotenzial unserer branchen- und partnerunabhängigen Softwareplattform SNP Kyano blicken wir unverändert optimistisch in die Zukunft." Andreas Röderer, CFO von SNP, kommentiert: "Das Wachstum ging Hand in Hand mit weiteren operativen Prozessverbesserungen und führte in Kombination zu einer Verbesserung unserer EBIT-Marge im Jahr 2024. Das starke Wachstum in unserem Partner- und Softwaregeschäft bildet eine starke Basis für weiteres profitables Wachstum im Jahr 2025 und darüber hinaus." Die Angaben dieser Meldung basieren auf vorläufigen und ungeprüften Konzernzahlen. Der vollständige Geschäftsbericht 2024 wird am 27. März 2025 veröffentlicht. Über SNP SNP (Ticker: SHF.DE) ist mit seiner weltweit führenden Technologieplattform Kyano ein zuverlässiger Partner für Unternehmen, die bei Transformationsvorhaben und für mehr Geschäftsagilität auf wegweisende datengestützte Funktionalitäten setzen. Kyano integriert alle technischen Möglichkeiten und Partnerfunktionalitäten für eine softwarebasierte und ganzheitliche Datenmigration und das Datenmanagement. In Kombination mit dem BLUEFIELD-Ansatz setzt Kyano einen weltweiten Industriestandard für die schnelle und sichere Reorganisation und Modernisierung von SAP-zentrierten IT-Landschaften bei gleichzeitiger Nutzung datengesteuerter Innovationen. Weltweit vertrauen über 3.000 Kunden aller Branchen und Größen auf SNP, unter ihnen 20 der DAX 40 und über 100 der Fortune 500 Unternehmen. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeitende an 35 Standorten in 20 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 203,4 Mio. Euro. Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Ansprechpartner SNP Marcel Wiskow

Director lnvestor Relations

Telefon: +49 6221 6425-637

E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com

presse@snpgroup.com



