Bayer AKTIE | Analyse und Einschätzung für Investoren

Der Aktien Marathon - Die langfristige Anlage und Analyse

BAYER AKTIE

Der längerfristige Ausblick für Investoren

- BMW WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Ticker: BAYN

Wo steht die Bayer Aktie

Der Konzern hat 2018 den Monsanto Konzern für knapp 59 Mrd. EUR übernommen. Ziel der Übernahme war in der Agrarbranche stärker Fuß zu fassen. Kurz nach der Übernahme von Monsanto erreichten Bayer mehrere Klagewellen, insbesondere aus den USA, bei denen es um Krebserkrankungen in Zusammenhang mit Glyphosat im Pflanzenschutzmittel Roundup ging. Die Prozesse haben dem Bayer-Konzern bereits 13 Mrd. EUR an Schadensersatz gekostet. In der Summe hat es 172.000 Klagen gegeben, wovon noch knapp 60.000 Fälle offen sind. Anfang des Jahres hat ein australisches Bundesgericht den letzten anhängigen Prozess gestoppt.

Die Übernahme von Monsanto hat Bayer nicht nur einen hohen Kaufpreis abverlangt, sondern auch einen mehrstelligen Mrd. Betrag an Schadenersatz - ganz zu schweigen vom Kursverlust, den die Aktie seit 2018 aufweist.

Vorstellbar ist, dass sich die Bayer Aktie erholen könnte, wenn alle Klagen, entschieden oder mit Vergleichen beigelegt sind. Dies könnte aber durchaus noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Chartcheck - Betrachtung im Monatschart:

Im Monatschart ist erkennbar, dass die Aktie in den letzten Jahren übergeordnet nur eine Richtung gekannt hat, nämlich abwärts. 2022 konnte sich das Papier im Bereich der 61,8 - Retracements stabilisieren und etwas aufwärtslaufen, die Gewinne wurden nachfolgend direkt wieder mitgenommen und die Aktie hat ihren Abwärtstrend weiter fortgesetzt. Es ging vom 23,8 - Retracement im Oktober 2024 noch einmal deutlich abwärts. Das Wertpapier konnte sich vom Jahrestief 2024 inzwischen etwas lösen....

