Weitere Umsatzquelle etabliert: Altiplano Metals meldet Abnahmevertrag für Eisenkonzentrat von El Penon

Anzeige / Werbung Nach dem Käufer für sein Kupfer- und Goldkonzentrat hat Altiplano jetzt auch einen Abnehmer für das Eisenoxidprodukt gefunden. Altiplano Metals (TSXV APN / WKN A2JNFG) betreibt die Verarbeitungsanlage El Penon in Chile, in der man derzeit noch eingelagerte Haldenbestände verarbeitet (mit Kupfer und Eisen mineralisiertes Material), die aber in Kürze um Material aus der nahegelegenen, historischen Eisen-, Kupfer- und Goldmine Santa Beatriz ergänzt werden sollen. Bei der Verarbeitung entsteht dabei ein Kupfer-Gold- aber auch ein Eisenkonzentrat. Für letzteres hat Altiplano jetzt einen Abnehmer gefunden! Wie das Unternehmen nämlich soeben meldet, konnte man eine Abnahmevereinbarung mit einer privaten chilenischen Gesellschaft abschließen. Diese will das Eisenmaterial aus der El Penon-Anlage, die 30 Kilometer südlich der Stadt La Serena liegt, erwerben. Qualitativ hochwertiges Produkt speziell für den chilenischen Markt Damit, so Altiplano-CEO Alastair McIntyre habe man sich eine zusätzlichen Umsatzquelle erschlossen, um die Einnahmen aus dem Absatz von Kupfer-Gold-Konzentrat zu ergänzen. Es habe sich ausgezahlt, so Herr McIntyre weiter, dass man sich darauf konzentriert habe, ein qualitativ hochwertiges Produkt herzustellen, das vor allem für den Gebrauch im lokalen chilenischen Markt gedacht sei. Herrn McIntyre zufolge sollte der Umsatz aus dieser Einnahmequelle ausreichen, um einen signifikanten Teil der Gemeinkosten des Unternehmens zu tragen. Es ist Altiplano zufolge geplant, 1.800 Tonnen des Produkts pro Monat herzustellen, ausgehend von einem 40%igen Magnetitanteil des verarbeiteten, mineralisierten Materials. Dies sei typisch für Eisenoxid-Kupfer-Gold-Aderstrukturen, hieß es weiter. Laut dem Unternehmen weist das Eisenoxid, das auf El Penon hergestellt wird, zwischen 65 und 71% Eisengehalt auf. Wie wir schon berichteten, lagern am Standort der Anlage bereits 2.500 Tonnen dieses Eisenoxidprodukts. Auch wenn Altiplano die finanziellen Details der Vereinbarung mit seinem chilenischen Partner erst einmal für sich behält, betrachten wir es als positiv, dass jetzt auch das auf El Penon anfallende Eisenoxid einen Abnehmer gefunden hat - und offenbar einen großen Teil der Gemeinkosten (G&A) trägt. Parallel dazu liefert das Unternehmen weiterhin das produzierte Kupfer-Gold-Konzentrat an Ocean Partners Chile. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

