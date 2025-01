Im Übernahmekrimi um die Commerzbank hat sich Unicredit-Chef Andrea Orcel zu Wort gemeldet. In einem "FAZ"-Interview reagierte er auf die Kritik des Bundes an seinem Vorgehen - und setzte ein Zeitlimit für die Übernahme. Unicredit-Chef Andrea Orcel hat in dem Interview die Übernahmepläne für die Commerzbank bekräftigt. Er ging auch auf den Widerstand der Bundesregierung gegen die Unicredit-Übernahme ein. Bundesfinanzminister Jörg Kukies hatte das Vorgehen von Unicredit am Dienstag als "intransparent, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...