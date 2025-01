LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Technologieberatungs- und Digitalisierungsunternehmen, gab die Verlängerung seiner strategischen Zusammenarbeit mit der Association of American Medical Colleges (AAMC) bekannt, einer gemeinnützigen Vereinigung, die sich der Verbesserung der Gesundheit von Menschen überall durch medizinische Ausbildung, Gesundheitsversorgung, medizinische Forschung und Zusammenarbeit in der Gemeinschaft widmet. Im Rahmen dieser erneuerten Partnerschaft wird LTIMindtree der AAMC dabei helfen, ihre Initiativen zur kontinuierlichen Verbesserung zu beschleunigen und die Entscheidungsfindung und Produktivität in allen Geschäftsbereichen zu verbessern.

Die AAMC wurde 1876 gegründet und hat ihren Sitz in Washington, D.C. Im Rahmen dieser erweiterten Allianz wird LTIMindtree die AAMC bei der Verbesserung ihrer Technologieinfrastruktur und der Optimierung der Anwendungsentwicklungs- und Wartungsprozesse unterstützen. Dieses Engagement wird die Markteinführungszeit durch eine verbesserte Gesamtproduktivität im Engineering verkürzen. Darüber hinaus wird es auch die Integration von Sicherheitspraktiken in Entwicklungs- und Betriebsprozesse ermöglichen, um eine robuste und zuverlässige End-to-End-Bereitstellung zu gewährleisten.

"Technologiebasierte Innovationen helfen bei der Bewältigung einiger der größten Herausforderungen im Gesundheitswesen, und wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit der AAMC, einer führenden Organisation in diesem Bereich, zu erneuern. Im Rahmen des Engagements wird LTIMindtree die AAMC bei ihrer strategischen Transformation unterstützen. Unser langfristiges Ziel ist es, die Abläufe und Prozesse bei der AAMC zu optimieren, indem wir unser fundiertes Fachwissen in der KI-gesteuerten Transformation von Daten sowie in der Benutzererfahrung und im Infrastrukturmanagement nutzen", sagte Manjunath Yerragunta, Business Head Healthcare, LTIMindtree

Die Mitglieder der AAMC sind alle 159 vom Liaison Committee on Medical Education akkreditierten medizinischen Fakultäten in den USA, 14 akkreditierte medizinische Fakultäten in Kanada, fast 500 akademische Gesundheitssysteme und Lehrkrankenhäuser, darunter medizinische Zentren des Department of Veterans Affairs, und mehr als 70 akademische Gesellschaften. Über diese Institutionen und Organisationen leitet und unterstützt die AAMC die medizinischen Fakultäten, akademischen Gesundheitssysteme und Lehrkrankenhäuser Amerikas sowie Millionen von Menschen in der akademischen Medizin, darunter mehr als 201.000 Vollzeit-Dozenten, 97.000 Medizinstudenten, 158.000 Assistenzärzte und 60.000 Doktoranden und Postdoktoranden in den biomedizinischen Wissenschaften.

Über LTIMindtree:

LTIMindtree ist ein globales Technologieberatungs- und Digitalisierungsunternehmen, das Unternehmen aus verschiedenen Branchen dabei unterstützt, Geschäftsmodelle neu zu definieren, Innovationen zu beschleunigen und das Wachstum durch die Nutzung digitaler Technologien zu maximieren. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden bringt LTIMindtree umfassendes Fach- und Technologiewissen ein, um in einer konvergierenden Welt eine überlegene Differenzierung im Wettbewerb, Kundenerlebnisse und Geschäftsergebnisse zu erzielen. Mit mehr als 86.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Fachleuten in über 40 Ländern löst LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group die komplexesten geschäftlichen Herausforderungen und sorgt für eine Transformation im großen Maßstab. Weitere Informationen finden Sie unter www.ltimindtree.com.

