Der DAX hat am Mittwoch nach einem Tag Pause seine Rekordfahrt fortgesetzt. Bei 21.330,87 Zählern markierte er ein neues Allzeithoch. Aus dem Handel ging er letztendlich mit einem Plus von einem Prozent auf 21.254,27 Zählern. Am Donnerstag dürfte sich der deutsche Leitindex zunächst wenig verändert zeigen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen auf 21.252 Zähler.Auf der Terminseite bleibt es am Donnerstag relativ ruhig. Einzelne Geschäftszahlen stehen auf dem Programm. Es berichten unter anderem ...

