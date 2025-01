The following instruments on XETRA do have their first trading 23.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.01.2025Aktien1 NO0010713571 Soiltech ASA2 US8122152007 Seaport Entertainment Group Inc.3 CA84657W1095 SPARQ Systems Inc.4 CA6947986049 Pacific Ridge Exploration Ltd.Anleihen/ETF1 XS2987792269 Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.2 XS2977993471 International Finance Corp.3 XS1280871259 International Finance Corp.4 XS2978001324 MBH Bank Nyrt.5 US61690DK726 Morgan Stanley Bank N.A.6 XS2971584813 Aareal Bank AG7 XS2979761926 Litauen, Republik8 XS2980761956 Achmea B.V.9 NO0013388413 Agilyx ASA10 XS2986319205 Cromwell EREIT Lux Finco S.à.r.l.11 FR001400WXW9 Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.12 XS2988555855 Municipality Finance PLC13 XS2988555426 OP Yrityspankki Oyj14 DE000CZ45ZF9 Commerzbank AG15 DE000CZ45ZE2 Commerzbank AG16 FR001400WYO4 Frankreich, Republik17 XS2814313669 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.18 XS2814317652 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.19 DE000HEL0CQ4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HEL0CP6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HEL0CT8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 DE000HEL0CS0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 DE000HEL0CR2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 DE000HEL0CM3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 XS2979761769 Litauen, Republik26 DE000A4DE875 Sachsen-Anhalt, Land27 IE000C5H8FC1 AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF (H) EUR Acc28 IE000E77RQE2 AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF (H) EUR Dist29 IE0009EDBBS3 Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF30 IE000RRCJI06 Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF