Im anhaltend freundlichen Marktumfeld legt die Aktie von Thyssenkrupp am Donnerstag weiter zu. Mit einem Plus von knapp drei Prozent nähert sich der MDAX-Titel dem Mehrmonatshoch. Vor der anstehenden Hauptversammlung gibt es nun aber scharfe Kritik an den Dividendenplänen der Vorstandschaft.Im vergangenen Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende September) hat Thyssenkrupp unter dem Strich einen Verlust von 1,4 Milliarden Euro eingefahren. Um die Wende zu schaffen, will der Industriekonzern massiv sparen, ...

