Puma - Kurseinbruch nach vorläufigen Gewinn-Zahlen

Werbung







Die Aktie des Sportartikel-Herstellers musste im frühen XETRA®-Handel starke Verluste hinnehmen.



Am Mittwochabend veröffentlichte der Sportartikelhersteller PUMA seine vorläufigen Ergebnisse für das vergangene Jahr. Demnach stieg der währungsbereinigte Umsatz in 2024 um 4,4 Prozent auf 8,82 Milliarden Euro an während das operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen mit 622 Millionen Euro auf Vorjahresniveau verblieb. Damit liegt das operative Ergebnis am unteren Rand der eigenen Prognosespanne von 620 bis 670 Million Euro. Das Konzernergebnis blieb hingegen mit 282 Millionen Euro hinter dem Vorjahresergebnis von 305 Millionen zurück. Im Hinblick auf die ausbaufähige Profitabilität kündigte PUMA ebenfalls das Effizienzprogramm "nextlevel" an, welches das Ziel verfolgt die operative Umsatzrendite bis 2027 auf 8,5 Prozent zu steigern. Langfristig soll eine operative Marge von 10 Prozent erreicht werden. Der Markt reagierte sehr negativ auf die vorgelegten Zahlen. Im frühen XETRA®-Handel notierte die PUMA-Aktie zeitweise fast 19 Prozent tiefer bei 34,02 Euro.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC