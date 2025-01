London (ots/PRNewswire) -TOPPAN Digital Language ("TDL"), ein führender Anbieter von Sprachdienstleistungen für hochriskante und geschäftskritische Inhalte, freut sich, sein neues Unternehmen TOPPAN Digital IP (https://toppandigital-ip.com/de) für die internationale Patentanmeldung der Zukunft vorzustellen.TOPPAN Digital IP wird geleitet von Neil Simpkin als Senior Vice President, IP Solutions. Neil wird unterstützt von einem Team von Branchenexperten, dem auch Austyn Hardy, VP, Sales & Marketing, und Chris Evans, VP, Operations, angehören. Gemeinsam verfügen Neil, Austyn und Chris über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der IP-Branche. Insbesondere haben sie zuvor den IP-Geschäftsbereich von RWS plc aufgebaut und geleitet. So wie TDL als neue Kraft in der Sprachbranche gegründet wurde, um ein Kundenerlebnis zu bieten, das von den traditionellen Anbietern nicht angeboten wurde, baut TOPPAN Digital IP die nächste Generation der Patentanmeldetechnologien und einer Reihe erstklassiger Dienstleistungen auf. Unsere Vision ist klar: Wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns. Die Zukunft der Anmeldelösungen ist unserer Überzeugung nach ...- Integriert - Nahtloses Zusammenspiel der Systeme- Intelligent - Bereitstellung klarer Erkenntnisse und prädiktiver Informationen- Transparent - reaktionsschneller Kundenservice kombiniert mit einer klaren, wertorientiertern Preisgestaltung- Intuitiv - benutzerfreundliche Technologie, die Sie auf dem Laufenden hält- Sicher - Nutzung von KI zur Gewährleistung der Vertraulichkeit bei jedem SchrittTOPPAN Digital IP wird im Laufe des Jahres 2025 schrittweise eingeführt und bietet Lösungen für die internationale Patentanmeldung nach PCT, EP und Paris Convention sowie Patentübersetzungsdienste, bei denen die neueste KI-Technologie mit den erfahrensten Patentübersetzern kombiniert wird.Neil Simpkin, SVP IP Solutions erklärte dazu: "Ich freue mich, im Rahmen von TOPPAN Digital Language das Geschäft mit IP-Lösungen auf- und ausbauen zu können. Die Fokussierung des Unternehmens auf einen innovativen, kundenorientierten Ansatz zur Bewältigung komplexer Herausforderungen, die mit der Globalisierung hochriskanter, geschäftskritischer Inhalte verbunden sind, deckt sich vollständig mit dem, was ich auf den IP-Markt bringen möchte. Zu viele Anbieter von IP-Dienstleistungen haben es versäumt, echte Fachkompetenz und exzellente Kundenbetreuung im Patentwesen mit einem kontrollierten Ansatz für die neuesten Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu vereinen. Ich freue mich darauf, diesen Sweetspot zu treffen und mit Kunden auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten."Mit Blick auf den Start von TOPPAN Digital IP betonte Christophe Djaouani (President von TOPPAN Digital Language): "Der Start von Toppan Digital IP bietet uns die Möglichkeit zur Erweiterung unseres Angebots an erstklassigen Dienstleistungen für unseren weltweiten Kundenstamm. Dabei werden wir auf innovative Weise die Erfolgsgeschichte von TDL im Bereich Dienstleistungen mit der Genauigkeit, Expertise und Sicherheit kombinieren, die bei der Verwaltung von Patenten erforderlich sind. Mit den umfangreichen Fähigkeiten und der globalen Präsenz von TOPPAN im Rücken bin ich überzeugt, dass wir unseren Kunden ein branchenführendes Erlebnis bieten können. Ich freue mich darauf, zu erleben,wie das IP-Führungsteam seine Vision umsetzt."Im Rahmen der Einführung von TOPPAN Digital IP freuen wir uns auf eine Reihe von Expertenpanel-Veranstaltungen zum Thema "Die Zukunft der Patentanmeldung" zu veranstalten, um die sich ändernden Anforderungen der Branche zu besprechen. Weitere Informationen zu diesen Veranstaltungen oder zu unseren Dienstleistungen erhalten Sie unter TDIP@toppandigital.com.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/toppan-digital-language-grundet-ein-neues-unternehmen-fur-die-patentanmeldung-und--ubersetzung-toppan-digital-ip-302357567.htmlPressekontakt:Antonio Catanese,antonio.catanese@toppandigital.comOriginal-Content von: TOPPAN Digital Language, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101261/100928135