Bad Neustadt a.d. Saale (ots) -Die Klinik für Gefäßchirurgie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt ist mit gleich zwei RAL-Gütezeichen für eine besonders hohe Versorgungsqualität ausgezeichnet worden. Nach einem umfangreichen Prüfverfahren hat das Team rund um Chefarzt Arzou Agaev die Gütesiegel speziell für eine hochqualitative und interdisziplinäre Behandlung der Aorta (Hauptschlagader) und von Arterien und Venen erhalten.Das RAL-Gütezeichen steht für strenge und klar definierte Qualitätsstandards. Erstmals erhält die Klinik für Gefäßchirurgie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt gleich zwei dieser Zertifikate - für die Behandlung von Aortenerkrankungen sowie für Eingriffe an Arterien und Venen. Die Klinik hat das anspruchsvolle Prüfverfahren erfolgreich durchlaufen und darf nun für drei Jahre das RAL-Siegel tragen. "Ich bin sehr stolz, dass unsere Fachabteilung diese hohe Auszeichnung erhalten hat. Das RAL-Gütezeichen ist eine Vertrauensmarke und bestätigt die hervorragende Behandlungsqualität, die wir unseren Patienten bieten", sagt Arzou Agaev, Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.Für die Verleihung des RAL-Gütesiegels müssen strenge Prüfbestimmungen erfüllt werden. Diese reichen von der Patientenbetreuung über die Qualifikation des Personals bis hin zur technischen Ausstattung und Hygiene. Das Gütezeichen bestätigt zudem, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit ein fester Bestandteil der Behandlungspfade ist. "Eine herausragende Leistung unserer Klinik für Gefäßchirurgie - herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung", gratuliert Hannah Gilles, Geschäftsführende Direktorin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. "Das gesamte Team kann zu Recht stolz auf diese Leistung sein. Gemeinsam hat die Abteilung mit anderen Bereichen am Campus das umfassende Prüfverfahren intensiv vorbereitet und hervorragend begleitet."Bauchaortenaneurysma - Hochkomplexe Eingriffe an der HauptschlagaderEin Aneurysma ist eine sackartige, krankhafte Erweiterung eines Blutgefäßes, die insbesondere in der Hauptschlagader auftritt, wenn das Gefäß seine Elastizität verliert und sich ausweitet. Es bleibt häufig unbemerkt, kann jedoch gefährlich werden, wenn es plötzlich platzt und innere Blutungen verursacht, die eine Notoperation erfordern. Ohne schnelle medizinische Intervention kann man innerhalb kurzer Zeit verbluten. Prinzipiell kann ein Aneurysma in allen Körperregionen auftreten, besonders häufig betrifft es die Bauchschlagader. "Aneurysmen wachsen in der Regel langsam und verursachen anfangs keine Beschwerden, weshalb sie oft zufällig entdeckt werden", sagt Arzou Agaev. "Viele Betroffene leben jahrelang mit dieser Gefäßveränderung, ohne es zu wissen."Das Risiko einer Ruptur (Aufplatzen) hängt vom Durchmesser und der Form des Aneurysmas ab: je größer, desto gefährlicher! Bei einem operationsbedürftigen Bauchaortenaneurysma gibt es zwei verschiedene Behandlungsverfahren: die schonende endovaskuläre Versorgung und die offene Operation. Bei der minimalinvasiven "Schlüsselloch-Operation" wird das Aneurysma durch zwei kleine Schnitte in der Leiste behandelt, wobei eine maßgefertigte Gefäßprothese (Stent) in das Aneurysma eingeführt wird, um dieses zu stabilisieren. Diese Methode kann in etwa 80 % der Fälle angewendet werden. Im Gegensatz dazu wird bei der offenen Operation der Bauch geöffnet, die Hauptschlagader freigelegt und das Aneurysma durch eine Prothese ersetzt.Führende Rolle in der GefäßchirurgieDie Klinik für Gefäßchirurgie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt gehört deutschlandweit zu den führenden Einrichtungen - insbesondere im Bereich der anspruchsvollen Aorten-Chirurgie. Aufgrund der fachlichen Expertise werden Patienten über die Region hinaus und aus dem Ausland an die Klinik verwiesen. Das interdisziplinäre Experten-Team behandelt sämtliche Erkrankungen der Arterien und Venen konservativ, interventionell und operativ. Neben der Aorten-Chirurgie liegen weitere Behandlungsschwerpunkte auf der Carotis-Chirurgie (Halsschlagader) sowie der Bypass-Chirurgie. Insgesamt sind es, alle gefäßchirurgischen Eingriffe zusammengenommen, über 2.600 jährlich. Agaev unterstreicht, dass es sich hier um eine extrem hohe Expertise und Behandlungsziffer handelt. Der Chefarzt führt alle operativen Eingriffe gemeinsam mit seinem Team aus Oberärzten durch und weist eine langjährigere Erfahrung als Chirurg vor. "Die hohe Fachkompetenz ist in der täglichen Praxis sichtbar und wird kontinuierlich an das ärztliche Team weitergegeben. Unser Ziel ist die höchstmögliche Behandlungsqualität, die wir durch einen hohen Spezialisierungsgrad erreichen wollen - jeder zweite Arzt der Abteilung ist Facharzt für Gefäßchirurgie", so Agaev.Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.dePressekontakt:RHÖN-KLINIKUM Campus Bad NeustadtUnternehmenskommunikationKatrin Schmitt | T. +49 9771 66-26100 | kommunikation@campus-nes.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/5955821