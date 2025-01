Die AFC Energy-Aktie verzeichnete im heutigen Handelsverlauf eine deutliche Abwärtsbewegung. Der Titel startete zunächst bei 0,112 EUR in den Handel, musste jedoch im weiteren Verlauf Einbußen hinnehmen und fiel bis zum Nachmittag um 3,4 Prozent auf 0,107 EUR. Das Handelsvolumen belief sich dabei auf 12.589 Aktien, was das anhaltende Marktinteresse an dem Wasserstoff-Unternehmen widerspiegelt. Bemerkenswert ist die erhebliche Distanz zum 52-Wochen-Hoch von 0,304 EUR, das Ende Mai 2024 erreicht wurde. Der aktuelle Kurs liegt damit deutlich unter diesem Höchststand, was die herausfordernde Marktphase des Unternehmens unterstreicht.

Finanzielle Perspektiven und Prognosen

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Verlust von 0,023 GBP je Aktie. Die nächsten bedeutenden Termine für Anleger stehen bereits fest: Die Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse ist für den 26. Februar 2025 angesetzt, während die Zahlen für das vierte Quartal 2025 voraussichtlich am 4. März 2026 vorgelegt werden. Wie bereits im Vorjahr wird auch für das laufende Geschäftsjahr keine Dividendenausschüttung erwartet, was die Fokussierung des Unternehmens auf Wachstum und Entwicklung verdeutlicht.

