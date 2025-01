DJ Zyklon "Sean" beeinträchtigt Eisenerzlieferungen von Rio Tinto

Von Rhiannon Hoyle

DOW JONES--Rio Tinto hat in seinem Eisenerzgeschäft in Australien mit Wetterkapriolen zu kämpfen. Wie der Bergbaukonzern mitteilte, werden seine Eisenerzlieferungen im ersten Quartal durch den Zyklon "Sean" beeinträchtigt werden, der an der Rohstoffreichen australischen Region Pilbara für heftige Regenfälle und Überschwemmungen gesorgt hat. An seinem Ausblick für das Gesamtjahr hält Rio Tinto aber fest.

Rio Tinto ist einer der größten Eisenerzproduzenten der Welt. Sein Ergebnis hängt maßgeblich von der dem Verkauf des Rohstoffs ab.

Der Konzern teilte mit, dass eine Kippvorrichtung für eine Eisenbahn in der Hafenanlage East Intercourse Island (EII), über die im Jahr 2024 rund 45 Millionen Tonnen Eisenerz des Unternehmens ausgeliefert wurden, überflutet wurde. Die Anlage könne für drei bis vier Wochen außer Betrieb sein.

January 24, 2025 01:06 ET (06:06 GMT)

