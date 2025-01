DJ PTA-News: ADX Energy Ltd.: Gasexplorationslizenz vor Sizilien - Formelle Genehmigung für 346 km2 großes Areal noch im 1. Quartal 2025

Wien (pta/24.01.2025/10:45) - Die italienische Tochter der Explorationsfirma ADX Energy ist mit ihrem Antrag einer Gasbohrlizenz vor der Küste von Sizilien erfolgreich. Nach der Aufhebung des Moratoriums für Explorationslizenzen in Italien durch die Regierung in Rom erhält das Unternehmen grünes Licht, auf einer Fläche von 346 km2 offshore nach Erdgas zu bohren. Die formelle Genehmigung gemäß dem aktuellen regulatorischen Rahmen wird noch im ersten Quartal 2025 erteilt. http:/www.adx-energy.com

Für ADX CEO Paul Fink bietet das Lizenzgebiet gute Aussichten auf hochwertiges Erdgas, was auch durch das nahe gelegene und geologisch ähnliche Argo-Cassiopea-Projekt der ENI belegt wird, das bereits im August 2024 begonnen wurde. "Erdgas ist in dieser Region durch eine Reihe von Bohrungen nachgewiesen, darunter die historische tiefere Ölbohrung Nilde-2, die in den 1980er Jahren von ENI und Shell erfolgt ist. Für das Gebiet liegen hochwertige 2D-Seismik-Daten vor, es liegt in seichtem Wasser in der Nähe der Pipeline-Infrastruktur. Durch 3D-Seismik könnten weitere Gasvorkommen identifiziert werden", erläutert Fink. Wie bereits 2022 angekündigt (ASX Aktienmarkt Australien, Sydney 30. 08.2022) sind im Erfolgsfall aus fünf Bohrungen rund 370 BCF (Billions Cubic Feet) Erdgas zu erwarten, das sind etwa 100 TWh.

Mit der Zuteilung der Bohrlizenz reiht sich ADX Energy in eine Reihe von weiteren Explorationsunternehmen ein, die in den vergangenen Monaten mit vielversprechenden Lizenzgebieten in Italien bedient wurden, so unter anderem ENI, Shell, Total und Energean. Der Antrag selbst lag seit 2022 auf Eis. Fink: "Es hat eine Weile gedauert, aber unsere Beharrlichkeit und die Entwicklung unserer technischen, betrieblichen und finanziellen Fähigkeiten bedeuten, dass wir nunmehr auch in Italien aktiv werden können."

ADX hatte sein Ansuchen für die Bohrlizenz "d 363 C.R.AX" bereits 2018 beim italienischen Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit eingereicht, allerdings aufgrund des damaligen Moratoriums keine Bewilligung erhalten. Nach dem Regierungswechsel in Rom haben sich auch die Prioritäten in der Energieversorgung verschoben, im November 2024 erhielt ADX - nach Prüfung seiner technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit - die Benachrichtigung, dass ADX die gesamte ursprüngliche Fläche von 346 km2 erhalten könnte, nachdem die alte Regierung davor zusätzlich zum Moratorium auch die Explorationsfläche reduziert hatte.

Das zugeteilte Explorationsgebiet ist laut ADX sehr vielversprechend, reines Erdgas ist hier durch mehrere historische und mit 2D-Seismik ausgewertete Bohrungen bestätigt, und dies in hochproduktiven Sandsteinreservoirs mit geringer Erdtiefe (700 bis 1300 m) und mäßigen Wassertiefen (100 m). Auch die finanz- und steuerlichen Bedingungen sind in Italien attraktiv - mit nur 10 Prozent Lizenzgebühr + 29 % effektivem Steuersatz. Dies in Verbindung mit der starken Nachfrage nach sauberem und preisgünstigem Clean Gas in Italien und Europa dürfte die Bohraktivitäten insgesamt beflügeln.

Anmerkung: Clean Gas ist Kohlenwasserstoffgas, das nach den hohen Umweltstandards der Europäischen Union produziert und verarbeitet wird, die sowohl CO2 als auch Methanemissionen begrenzen. Importiertes LNG-Gas nach Europa führt dagegen zu weitaus höherem CO2 Volumen. Italien bietet seit Ende des Bohrmoratoriums flexible Genehmigungsbedingungen und geringe finanzielle Verpflichtungen. Es gibt zwei nahe gelegene und geologisch ähnliche Förderfelder (sowohl an Land und im Meer), die zu einer hervorragenden lokalen Gaspipeline-Infrastruktur beitragen. ENI produziert laut eigenen Angaben (vom 19. August 2024) Carbon-neutral.

Über ADX Energy

Die börsennotierte ADX Energy Ltd exploriert und fördert Kohlenwasserstoffe in Österreich und entwickelt Speicherlösungen für grünen Wasserstoff. ADX hat das Know-how sowie Lizenzen für eine Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas sowie die unterirdische Speicherung von Gas. Das Unternehmen betreibt Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten im Großraum Zistersdorf (NÖ) und Waldneukirchen (OÖ). Mitarbeiter wie Zulieferfirmen und Service-Organisationen in den Produktionsstätten sind Österreicher, die auf viele Jahrzehnte erfolgreicher Berufserfahrung zurückblicken. http:// www.adx-energy.com/

Aussendung: ADX Energy Dr. Wilfried Seywald | seywald@tsp.at | 0699-18114006 | office@adx-energy.at

Aussender: ADX Energy Ltd. Adresse: Ölzeltgasse 3/8, 1030 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Vesna Blazevic Tel.: +43 676 6893465 E-Mail: office@adx-energy.at Website: www.adx-energy.com

ISIN(s): AU000000ADX9 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: Australian Securities Exchange (ASX), Sydney

