Der DAX markiert am Freitag oberhalb der Marke von 21.500 Punkten einen neuen Rekord. Getrieben wird der Index vor allem von den deutschen Autobauern, die sich mit Kursanstiegen zwischen zwei und vier Prozent als Tagesgewinner erweisen. Ausgerechnet Donald Trump sorgt für Zuversicht bei den Börsianern - und für Kauflaune. Der europäische Autosektor gehört am Freitag zu den am stärksten gefragten Branchen. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Autos erreichte mit gut zwei Prozent Plus das höchste Niveau ...

