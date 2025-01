Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA2479291023 Demesne Resources Ltd. 24.01.2025 CA0303381077 Demesne Resources Ltd. 27.01.2025 Tausch 1:1SE0009973548 Climeon AB 24.01.2025 SE0023837182 Climeon AB 27.01.2025 Tausch 10:1US29405E2081 Enveric Biosciences Inc. 24.01.2025 US29405E4061 Enveric Biosciences Inc. 27.01.2025 Tausch 15:1US20678X1063 Conduit Pharmaceuticals Inc. 24.01.2025 US20678X2053 Conduit Pharmaceuticals Inc. 27.01.2025 Tausch 100:1