EQS-News: Metavista3D, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Metavista3D gibt Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Incari GmbH bekannt



24.01.2025 / 17:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 24. Januar 2025) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen"), Die Vorfreude auf Metavista3Ds Vorstoß in den Automobilsektor hat ihren Höhepunkt erreicht, als das Unternehmen über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG eine entscheidende Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit einem führenden deutschen Automobilzulieferer unterzeichnet. Diese Zusammenarbeit mit Incari GmbH, dem in Berlin ansässigen Spezialisten für Automobildisplays und Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI), bereitet den Weg für Metavista3Ds bahnbrechenden Eintritt in diesen dynamischen Markt. Die Zukunft von Automobildisplays gestalten Im Rahmen dieser Partnerschaft wird sich Metavista3D auf die Entwicklung einer fortschrittlichen Nachrüst-Displaylösung konzentrieren, die auf einen renommierten deutschen Sportwagenhersteller zugeschnitten ist. Diese Initiative wird die renommierte 3D-Technologie von Metavista3D nutzen, um ein bemerkenswert immersives Display-Erlebnis zu erzeugen und so die Rolle des Unternehmens als Vorreiter bei der Innovation digitaler Lösungen in allen Branchen zu stärken. Jeff Carlson, CEO von Metavista3D, betonte die Bedeutung dieser Partnerschaft und erklärte: "Diese Partnerschaft öffnet Metavista3D die Tür, in den Automobilmarkt einzusteigen und die wachsende Nachfrage nach 3D-Lösungen in dieser dynamischen Branche zu nutzen. Der Automobilsektor bleibt für uns eine weitgehend ungenutzte Chance und wir freuen uns, Teil seiner rasanten Entwicklung zu sein. Mit dieser Zusammenarbeit sind wir bereit, die Zukunft der Automobildisplays neu zu gestalten, und wir freuen uns auf die spannenden Entwicklungen, die vor uns liegen." Ein Meilenstein in strategischem Wachstum und Innovation Diese Allianz stellt einen wichtigen Schritt in der Strategie von Metavista3D dar, seine Präsenz im Automobilbereich zu verstärken, und identifiziert ihn als vielversprechenden Weg für zukünftige Expansionen. Mit seiner preisgekrönten Forschungs- und Entwicklungstradition ist Metavista3D bestrebt, die Transformation digitaler Interaktionen durch hochmoderne 3D-Lösungen anzuführen. Das Unternehmen ist bestrebt, zur Entwicklung digitaler Erlebnisse der nächsten Generation beizutragen, insbesondere in den Bereichen Mobilität und Unterhaltung. Metavista3D, bekannt für seine innovative pseudoholografische 3D-Displaytechnologie, erweitert weiterhin die Grenzen des Möglichen. Durch die Kombination fortschrittlicher KI-gesteuerter Displays, die eine überlegene räumliche Realität ohne die Beeinträchtigung durch 3D-Brillen bieten, bleibt das Unternehmen seiner Mission treu, digitales Engagement neu zu definieren und eine spannende und sich dynamisch entwickelnde Branchenlandschaft zu gewährleisten. Über Incari Incari GmbH, ehemals CGI Studio GmbH, begann seine Reise im Mai 2011 in Berlin. Gegründet von CEO Osman Dumbuya, schlossen sich dem Unternehmen später die Partner Alexander Grasse, Abdallah Huballah und Nils Remus an. Dieses in Berlin ansässige Unternehmen hat ein Team aus erfahrenen Entwicklern, technischen Künstlern und Ingenieuren zusammengestellt, die sich der Innovation im Bereich der Mensch-Maschine-Schnittstellentechnologien (HMI) verschrieben haben. Incari hat seinen Hauptsitz in Berlin und weitere Niederlassungen in Frankreich, Polen und Südafrika. Die Entwicklungsplattform Incari Studio vereinfacht die HMI-Entwicklung und ermöglicht es Designern und Ingenieuren, gemeinsam HMIs schnell, effizient und kostengünstig zu erstellen. Eine 3D-First- und No-Code-Strategie macht technologischen Fortschritt zugänglicher als bisher gedacht. Mit unseren KI-Lösungen wollen wir stochastische Bewertungen mit diskreter Berechnung verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.incari.com Über Metavista3D Metavista3D Inc. ist über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG führend bei der Entwicklung KI-gesteuerter, pseudoholografischer Anzeigetechnologien, die unsere Interaktion mit räumlichen Inhalten verändern sollen. Mit über 20 Patenten und einem Engagement für Innovation gestaltet Metavista3D die Zukunft immersiver, brillenfreier 3D-Erlebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter: www.metavista3D.com Die Aktien von Metavista3D werden öffentlich gehandelt und sind in Kanada an der TSX-Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD und an der Deutschen Börse in Frankfurt und anderen unter dem Tickersymbol E3T notiert. Die ISIN-Nummer von Metavista3D lautet CA59142H1073 und die deutsche WKN-Nummer A3EG0D. IM NAMEN DES VORSTANDS Jeffrey Carlson

CEO und Direktor

E: jeff@metavista3d.com

T: +1 (647) 697-9199 Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert wird) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung. Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zum Geschäft, den Vermögenswerten oder Investitionen des Unternehmens sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie basieren, eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Natur, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen möglicherweise nicht eintreten, was dazu führen kann, dass die tatsächliche Leistung und die Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Schätzungen oder Projektionen der zukünftigen Leistung oder Ergebnisse abweichen. Zu diesen Annahmen, Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem die Lage der Wirtschaft im Allgemeinen und der Kapitalmärkte im Besonderen sowie das Interesse der Anleger am Geschäft und die Aussichten des Unternehmens. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Sofern gesetzlich nicht vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Wertpapierrecht vorgeschrieben. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf die oben besprochenen Angelegenheiten zu kommentieren. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/238315 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/238315

News Source: Metavista3D, Inc.





24.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com