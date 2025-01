Köln (ots) -Schreibt Alexander Zverev am kommenden Sonntag Tennis-Geschichte? Nach der Halbfinal-Aufgabe von Rekordchampion Novak Djokovic steht der gebürtige Hamburger im Finale der Australian Open und kann als erster Deutscher seit Boris Becker 1996 in Melbourne einen Grand-Slam-Titel im Herren-Einzel gewinnen. RTL präsentiert in Kooperation mit Eurosport, das das Match auf Eurosport 1 und discovery+ übertragen wird, am kommenden Sonntag das Finale der Nummer 2 der Weltrangliste gegen die aktuelle Nummer 1, den Italiener Jannik Sinner, co-exklusiv im Free-TV. Ab 9 Uhr meldet sich Moderatorin Laura Papendick live bei RTL. Das Match kommentiert Elmar Paulke, unterstützt von dem ehemaligen deutschen Tennisprofi Philipp Kohlschreiber als Experten.Pressekontakt:Marian KernRTL Deutschland GmbHManager Kommunikation Information & SportTelefon: +49 221 456-74106marian.kern@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5956671