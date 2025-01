The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.01.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.01.2025ISIN NameCA2479291023 DEMESNE RESOURCESKYG8651P1101 SPI ENERGY CO. LTDLU1923627092 MUL-LYX.MSCI RUSSI.UC.ETFLU1923627332 MUL-LYX.MSCI RUSSI.DIS.LSSE0009973548 CLIMEON AB BUS0678061096 BARNES GRP INC. DL-,01US20678X1063 CONDUIT PHARMACEUT. INC.US29405E2081 ENVERIC BIOSCI.INC.DL-,01US42237K6073 SCORP.HLDGS.NEW DL-,0002