Senatorin Elizabeth Warren hat Elon Musk aufgefordert, bundesstaatliche Maßnahmen gegen Marihuana-Konsumenten und -Unternehmen zu reduzieren. Dadurch sollen unnötige Ausgaben der Bundesregierung vermieden werden. Insgesamt seien Einsparungen von bis zu zwei Billionen Dollar in den nächsten zehn Jahren möglich.Wie Marijuana Moment berichtete, schrieb Warren einen Brief an Musk, der das neue Department of Government Efficiency (DOGE) leiten wird. Darin hieß es: "Die Vereinigten Staaten könnten jedes ...

