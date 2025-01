© Foto: adobe.stock.com

Der Goldpreis drehte zum Wochenabschluss noch einmal auf. Das bisherige Rekordhoch von 2.800 US-Dollar rückt in greifbare Nähe. Es fehlt nur noch wenig, um die Tür in Richtung 3.000 US-Dollar weit aufzustoßen.Gold überstrahlt Silber und Kupfer "Die Hausse nährt die Hausse"; so einfach ist das mitunter. Die aktuelle Goldpreisrallye ist ein weiterer Beleg für die alte Börsenweisheit. Doch den Preisanstieg nur darauf zu reduzieren, wäre zu kurz gegriffen. Bislang überstrahlt der Goldpreisanstieg die Entwicklung anderer Edelmetalle. Silber will nach wie vor nicht so wirklich in Fahrt kommen. Das könnte sich aber bald ändern. Lesen Sie hierzu den Kommentar "Bereit für den großen Knall? - …