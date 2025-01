LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Technologieberatungs- und Digitalisierungsunternehmen, gab bekannt, dass der Vorstand beschlossen hat, Herrn Venu Lambu mit sofortiger Wirkung zum CEO (designiert) und Vollzeitdirektor mit Sitz in London zu ernennen. Diese strategische Entscheidung stellt einen bedeutenden Meilenstein im Rahmen des Führungsnachfolgeplans dar und bekräftigt unser Engagement für profitables Wachstum und Wertschöpfung für unsere Stakeholder.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250124692787/de/

Venu Lambu, CEO (Designate) Wholetime Director, LTIMindtree. (Photo: Business Wire)

In den kommenden Monaten wird Herr Venu Lambu eng mit Herrn Debashis Chatterjee, CEO MD, LTIMindtree, zusammenarbeiten, um einen reibungslosen und nahtlosen Übergang zu gewährleisten. In dieser Zeit kann er tiefere Einblicke in die aktuellen Abläufe, das Jahresbudget und die strategischen Pläne gewinnen.

Herr S.N. Subrahmanyan, Chairman von LTIMindtree, kommentierte: "Dieser Schritt spiegelt unser Engagement wider, einen nahtlosen Führungswechsel zu fördern, das Erbe des Unternehmens zu bewahren und uns für zukünftige Chancen zu positionieren. Venu ist eine kluge Führungspersönlichkeit mit erstaunlichen Fähigkeiten, Lösungen zu finden, und ein phänomenaler Netzwerker. Wir sind zuversichtlich, dass die Rückkehr von Venu zu L&T LTIMindtree in das nächste Wachstumskapitel führen wird und dies unsere Position als führender globaler IT-Dienstleister weiter stärken wird."

Venu ist eine globale Führungskraft mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Umsetzung von Strategien und Hyperwachstum in der Technologie- und Dienstleistungsbranche. Er ist ein Vordenker der Branche, der sich für die Wertversprechen von Anwendungs-, Cloud-Services-, Infrastruktur- und Edge-Computing einsetzt. In seiner vorherigen Position war er CEO von Randstad Digital, dem 3 Milliarden Dollar schweren digitalen Arm von Randstad, der sich auf globale Kompetenzzentren (GCCs) in Indien stützt, um durch seinen menschenzentrierten Ansatz den Umsatz zu steigern.

Zuvor war er President und Executive Director bei Mindtree, wo er für die Transformation der globalen Märkte verantwortlich war und ein stetiges profitables Wachstum erzielte. In der Vergangenheit hatte Venu Führungspositionen bei Cognizant, HCL Technologies und IBM inne. Venu erwarb seinen Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik an der Universität von Mysore und ein Zertifikat in General Management an der London School of Business.

Über LTIMindtree:

LTIMindtree ist ein globales Technologieberatungs- und Digitalisierungsunternehmen, das Unternehmen aus verschiedenen Branchen dabei unterstützt, Geschäftsmodelle neu zu definieren, Innovationen zu beschleunigen und das Wachstum durch die Nutzung digitaler Technologien zu maximieren. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden bringt LTIMindtree umfassendes Fach- und Technologiewissen ein, um in einer konvergierenden Welt eine überlegene Differenzierung im Wettbewerb, Kundenerlebnisse und Geschäftsergebnisse zu erzielen. Mit mehr als 86.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Fachleuten in über 40 Ländern löst LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group die komplexesten geschäftlichen Herausforderungen und sorgt für eine Transformation im großen Maßstab. Weitere Informationen finden Sie unter www.ltimindtree.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250124692787/de/

Contacts:

Medienkontakt: Shambhavi Revandkar Global Media Relations Shambhavi.revandkar@ltimindtree.com