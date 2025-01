Unterföhring (ots) -- Sky Sport überträgt das Turnier beim MTTC Iphitos auch in Zukunft live- In diesem Jahr wird die Veranstaltung erstmals als 500er-Turnier ausgetragen und damit künftig noch hochkarätigere Spieler anlocken- Tennisfans können bei Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA) live dabei sein sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)Unterföhring, 27. Januar 2025 - An Ostern ist es wieder so weit: auf der Anlage des MTTC Iphitos findet eines der tradtionsreichsten Turniere im Welttennis statt. Als die Internationalen Tennismeisterschaften von Bayern wurde das Turnier im Jahr 1900 erstmals ausgetragen, heute sind die BMW Open aus dem Kalender der ATP Tour nicht mehr wegzudenken.Sky Sport wird das Turnier in München auch in Zukunft live übertragen. Zur 109. Ausgabe, die vom 12. bis 20. April dieses Jahres, ausgetragen wird, hat das Turnier erstmals den Rang eines 500er-Turniers. Mit der einhergehenden Vervierfachung des Preisgeldes dürfen sich Tennisfans somit auf ein noch hochkarätiger besetztes Teilnehmerfeld freuen.Das wird bereits am diesjährigen Lineup deutlich, für das Turnierdirektor und Sky Experte Patrik Kühnen drei der Top 4 der ATP-Weltrangliste gewinnen konnte. Fest zugesagt haben der Weltranglistenerste und frisch gebackene Australian-Open-Sieger Jannik Sinner sowie Deutschlands Top-Profi und Nummer zwei der Welt Alexander Zverev, der mit der gestrigen Finalniederlage bei den Australian Open den großen Traum vom ersten Grand-Slam-Titel erneut nur knapp verpasste. Mit Vorjahresfinalist Taylor Fritz wird auch der akuelle Weltranglistenvierte mit von der Partie sein.Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky: "Als Partner der ATP und WTA und Tennisanbieter Nummer eins in Deutschland freuen wir uns, mit den BMW Open eines der absoluten Traditionsturniere auf der Tour auch in Zukunft live zu übertragen. Dass zur Premiere als 500er-Turnier mit Jannik Sinner und Alexander Zverev die beiden derzeit wohl besten Tennisspieler der Welt in München dabei ist, sind großartige Nachrichten für die Tennisfans vor Ort und an den Bildschirmen bei Sky Sport."Weltklasse-Tennis bei Sky SportSämtliche Tennis-Übertragungen bei Sky Sport sind auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de/stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream)).Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Sky Sport überträgt fast täglich Weltklasse-Tennis live, 2025 insgesamt über 80 Turniere mit über 4.000 Matches von fast allen Turnieren der ATP Tour und der WTA Tour. Fester Bestandteil sind dabei die ATP Finals und die WTA Finals, alle 1000er-Turniere sowie die meisten 500er- und 250er-Turniere.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5957628