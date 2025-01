Darmstadt (ots) -Der japanische Konsumgüterhersteller Kao, bekannt für Marken wie Guhl, John Frieda und Goldwell, führt seine Hautpflegemarke Curél exklusiv in deutschen Apotheken ein. Der Launch ist Teil der Wachstumsstrategie von Kao im Bereich Hautpflege, mit besonderem Fokus auf Derma-Kosmetik und Hautschutz.Curél ist seit über zehn Jahren Japans führende Marke für empfindliche Haut*, die auf der innovativen Biomimetik-Ceramid-Technologie von Kao basiert. Alle Produkte sind gezielt darauf ausgerichtet, die hauteigenen Ceramide, natürliche Feuchtigkeitsspeicher der Haut, zu schützen und wieder aufzufüllen. Curél ist das Ergebnis langjähriger Forschungsexpertise von Kao, die nicht nur Haut- und Haarpflege, sondern ebenso Grundlagenforschung abdeckt und weltweit über 15.000 Patente umfasst.Die Markteinführung ist ein wichtiger Bestandteil der Wachstumsstrategie von Kao im Hautpflegesektor. Der Fokus liegt dabei auf Produkten, die die Haut vor Umwelteinflüssen schützen und ihre Regeneration fördern. Curél wurde bereits 2019 erfolgreich in Großbritannien lanciert, für Deutschland verfolgt Kao jedoch eine eigene Vertriebsstrategie, die auf die besonderen Merkmale des Marktes und der lokalen Kundenbedürfnisse eingeht."Wir haben uns für den Launch von Curél in Deutschland bewusst für das Apothekenumfeld entschieden", sagt René Heiligenstein, Geschäftsführer des Endverbrauchergeschäfts von Kao in der DACH-Region. "Curél richtet sich an Konsument*innen mit empfindlicher Haut und speziellen Pflegebedürfnissen - wir sind überzeugt, dass die Apotheken mit ihrer Expertise und Erfahrung in diesem Bereich der richtige Vertriebskanal sind und es uns ermöglichen eine neue, relevante Zielgruppe anzusprechen."Mit Curél launcht Kao seine erste Marke im Apothekenumfeld. "Wir haben in den vergangenen Monaten sehr viel investiert, um uns für diese neue Herausforderung optimal aufzustellen und die notwendigen Strukturen aufzubauen. Curél ist eine zentrale Marke unserer Hautpflegestrategie, daher setzen wir einen großen Fokus auf einen breiten und langfristig angelegten Markenaufbau. Wir sind überzeugt, dass wir mit Curél eine starke Lösung für Kunden mit speziellen Hautbedürfnissen anbieten und die Marke als feste Größe für empfindliche Haut in Deutschland etablieren können".Mit der Einführung von Curél, die parallel auch in Frankreich erfolgt, baut Kao sein Portfolio im Bereich Hautpflege und Hautschutz aus, zu dem auch weitere Marken im Bereich Sonnenschutz und sicheres Bräunen beitragen. Neben Curél sind dies Bondi Sands als Marke für umfassende Sonnenpflege- und Selbstbräunungsprodukte sowie Bioré, eine führende japanische Hautpflegemarke, mit ihrer innovativen UV-Produktlinie. Die Wachstumspläne von Kao im Bereich Hautpflege sind Teil der "Global Sharp Top" Strategie des Unternehmens, die darauf ausgelegt ist, Investitionen in Bereichen zu fördern, in denen Kao einen besonderen Mehrwert bieten kann.Hochauflösendes Bildmaterial ist unter folgendem Link verfügbar: LINK (https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3Du001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rC3kSu3RaD-2BxA8ib64Yx-2FFfoKef-2BVK4z3WELMKclmyBLb9xcCw6yR5yW8NmwNYesEsQ-3D-3DTGZ3_YNrA1gVogGX9yCfaU9HPm52w4UuqBLTkX34-2FZM6DQ5F3F7mG9Z-2BM8kjqOBes2J3cnMSvzyo0iCvsxjjstzGdquMiOypriyPJrf1TikxCuw8w3NdJEMIgTFAPiQAUog8wLNVPwvvQUDdDStGTgg4yiquCeUD-2F9hZIYcy8jLJxVEpQ-2FwWVO4cIgYn1DVPIstxa-2FHGaBdKzg-2BGfy-2FeN2SjBqzBn7-2BGHDPRZcLiKg4L5qOEU-2BStai9NPGPP0LxVUXKboCjN-2F3hPhu6zHkqQrc5UCnTahrEC28M8q0cqX14BrhXLNDPEDUNjcml9dMJA0q4A4afFzsfeWGLAbsIYVGzf72Zg6gm-2FemCOkWMbNDQTuVeo-3D&data=05%7C02%7Cheiko.geibig%40mslgroup.com%7Cbcaa43185edd48b285ea08dd3eb9643a%7Cd52c9ea17c2147b182a333a74b1f74b8%7C0%7C0%7C638735688148349629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=i9UrXokYnH%2FUpqRFpHu34JGQ%2BdS74eyzlKCZKYVUMMM%3D&reserved=0)Über CurélIm dermatologischen Forschungslabor von Kao haben japanische Wissenschaftler bereits 1985 Ceramide als den Schlüssel zur Erhaltung der Hautfeuchtigkeit identifiziert. Mit der Gründung von Curél im Jahr 1999 wurde ein Produktportfolio entwickelt, das sich auf die Bedürfnisse von Menschen mit empfindlicher Haut spezialisiert hat und auf die umfangreichen Forschungsergebnisse des Kao-Instituts aufbaut.Über KaoKao stellt hochwertige Produkte her, die das Leben der Verbraucherinnen und Verbraucher auf der ganzen Welt bereichern. Durch sein Portfolio von über 20 führenden Marken wie Attack, Bioré, Goldwell, Jergens, John Frieda, Kanebo, Laurier, Merries und Molton Brown ist Kao Teil des Alltags der Menschen in Asien, Ozeanien, Nordamerika und Europa. Zusammen mit seiner Chemiesparte, die zu einer Vielzahl von Industriezweigen beiträgt, erwirtschaftet Kao einen Jahresumsatz von rund 1.530 Milliarden Yen. Kao beschäftigt weltweit rund 34.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und blickt auf eine 137-jährige Innovationsgeschichte zurück. Bitte besuchen Sie die Website der Kao Group für aktuelle Informationen: https://www.kao.com/global/en/ (https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3Du001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rCwQRuim1lS2p4vcfq9b0H9cDXt5zcJuMbF1pAwf9JGU3jRAq_YNrA1gVogGX9yCfaU9HPm52w4UuqBLTkX34-2FZM6DQ5F3F7mG9Z-2BM8kjqOBes2J3cnMSvzyo0iCvsxjjstzGdquMiOypriyPJrf1TikxCuw8w3NdJEMIgTFAPiQAUog8wLNVPwvvQUDdDStGTgg4yiquCeUD-2F9hZIYcy8jLJxVEpQ-2FwWVO4cIgYn1DVPIstxa-2FHGaBdKzg-2BGfy-2FeN2SjBq0jWYnJsYp8goio-2Bj7X7z947pbttNcj9YKslG4uWBNyxbZiocUb8ZxI9gknqHf1Ppn4xVtWWpuL-2FMg-2BNFDZBGACiu5q4LUA7qYlBe-2F-2FMuANBfErZl4uQg9gvtLtq0tzhaxdgPxHZwa0-2F1jLQSkLT0hA-3D&data=05%7C02%7Cheiko.geibig%40mslgroup.com%7Cbcaa43185edd48b285ea08dd3eb9643a%7Cd52c9ea17c2147b182a333a74b1f74b8%7C0%7C0%7C638735688148371036%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=hskeDi7JAc33zE84TZujBZwD75HbfjXMcEtxtFmfB0k%3D&reserved=0)*Basierend auf INTAGE Inc. SRI Daten, Markt für Hautpflege Produkte für empfindliche Haut, 01/01/2012 - 31/12/2023, JAPAN/ Supermarkt, Verbrauchermarkt, Haushaltswarengeschäft, Drogeriemarkt, Marktanteil (Wert)Pressekontakt:Vanessa John I Associate Director Corporate Communications EMEA I Kaofon +49 (0) 6151 3960-805 I Vanessa.John@kao.comKao Germany GmbH I Pfungstädter Straße 98-100 I 64297 DarmstadtOriginal-Content von: Kao Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128424/5957745