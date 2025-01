Die vorläufigen Ergebnisse von BASF für das Geschäftsjahr 2024 zeigen eine gemischte Performance angesichts der Herausforderungen in der Branche. Der Umsatz fiel im zweiten Jahr in Folge auf 65,3 Mrd. EUR (-5,2 % im Vergleich zum Vorjahr), belastet durch niedrigere Durchschnittspreise im Vergleich zum Vorjahr und Währungseffekte, obwohl sich die Volumina verbesserten und die Preise im Jahresverlauf stetig erholten. Das EBITDA vor Sondereinflüssen von 7,9 Mrd. EUR entsprach den Konsensschätzungen, verfehlte jedoch die Prognosen, was auf Schwächen im Chemiebereich zurückzuführen ist, die teilweise durch starke Gewinne im Segment Agricultural Solutions ausgeglichen wurden. Der freie Cashflow von 0,7 Mrd. EUR übertraf die Erwartungen und die Prognosen, blieb jedoch deutlich unter dem Niveau von 2023. Wettbewerb und verhaltene Nachfrage in wichtigen Märkten wie Landwirtschaft, Chemie, Automobil- und Bauindustrie belasten weiterhin. Mit Blick auf 2025 erwarten die Analysten von mwb research ein moderates Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich, da sich stabilisierende Preise, nachlassende makroökonomische Belastungen und die verfeinerte Strategie von BASF die Widerstandsfähigkeit stärken. Die Analysten bestätigen ihre KAUFEN-Empfehlung mit einem revidierten Kursziel von 58,00 EUR (zuvor: 62,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/BASF%20SE