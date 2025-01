PSI entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung von Energie- und Stoffströmen für Energieversorger und Industrie. Als unabhängiger Softwarehersteller mit mehr als 2.300 Mitarbeitern in 17 Ländern ist PSI seit 1969 Technologieführer für Prozessleitsysteme, die durch die Kombination von KI-Methoden mit industriell bewährten Optimierungsverfahren eine nachhaltige Energieversorgung und -produktion sicherstellen. Die innovativen Industriesoftwareprodukte können on-premises oder in der Cloud betrieben werden. PSI ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 04.02.2025 um 11:30 Uhr im Rahmen einer "Focus on IT"- Konferenz einen Online-Roundtable mit Karsten Pierschke, Head of IR der PSI Software SE. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-02-04-11-30/PSAN-GR zur Verfügung gestellt.