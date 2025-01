Die 1998 gegründete Serviceware SE mit Hauptsitz in Idstein ist spezialisiert auf innovative Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen. Die Enterprise Service Management (ESM)-Plattform integriert Werkzeuge für das IT-Finanzmanagement, den Kundenservice und das Corporate Performance Management und ermöglicht es Unternehmen, die Serviceerbringung zu rationalisieren und zu optimieren. Mit einem Kundenstamm von über 1.000 Unternehmen aus verschiedenen Branchen unterstützt Serviceware Organisationen bei der Steigerung der Effizienz und Transparenz im Servicebetrieb. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 04.02.2025 um 10:30 Uhr im Rahmen einer "Focus on IT"- Konferenz einen Online-Roundtable mit Harald Popp, CFO der Serviceware SE. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-02-04-10-30/SJJ-GR zur Verfügung gestellt.