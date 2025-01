Die CHAPTERS Group ist ein Serieninvestor mit einem Investitionshorizont von mehreren Jahrzehnten, der nicht "exit-getrieben" ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Investition und das Wachstum von Nischen-Softwareunternehmen mit starken Marktpositionen. Trotz des Besitzes von über 40 Unternehmen befindet sich CHAPTERS noch in den Kinderschuhen, um seine europäische Präsenz zu erweitern. Das Wachstum des Unternehmens wird durch eine beeindruckende Liste von Ankeraktionären unterstützt. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 04.02.2025 um 15:30 Uhr im Rahmen einer "Focus on IT"- Konferenz einen Online-Roundtable mit Marlene Carl, CFO & Andreas Bergius, VP Corporate Finance der CHAPTERS Group. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-02-04-15-30/CHG-GR zur Verfügung gestellt.