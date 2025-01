GFT ist ein Pionier der digitalen Transformation und entwickelt nachhaltige Lösungen, die auf neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz und Blockchain/DLT basieren. Die Dienstleistungen reichen von der Modernisierung von Kernsystemen über die Migration auf offene Cloud-Plattformen bis hin zur Einführung von kohlenstoffbewusstem Coding. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 04.02.2025 um 14:30 Uhr im Rahmen einer "Focus on IT"- Konferenz einen Online-Roundtable mit Dr. Jochen Ruetz, CFO der GFT Technologies SE. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-02-04-14-30/GFT%20-%20GR zur Verfügung gestellt.