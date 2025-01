wO Börsenlounge: DeepSeek-Minicrash Grund zur Sorge? - Bitcoin, Nvidia & SAP vor Zahlen shorten?

Unangenehmer Start in die neue Woche: Die großen KI-Player verzeichnen weltweit erhebliche Kursverluste an den Aktienmärkten. Grund dafür ist das chinesische Start-up DeepSeek, dessen neues KI-Modell hohe Wellen schlägt.Nicht nur die Aktien Nvidia, AMD & Co sind zu Wochenbeginn unter Druck. Auch der Bitcoin fällt wieder unter die Marke von 100.000 US-Dollar. Ist der von Donald Trump ausgelöste Hype vorbei oder bietet sich ein neue Chance, unter 100.000 US-Dollar beim Bitcoin zum Zuge zu kommen. Skanska-Auftrag geht unter Würde der Start von DeepSeek nicht die Technologie-Aktien kräftig durchrütteln, dann wäre die Aktie Skanska wahrscheinlich im Plus. Der skandinavische Baukonzern hat einen …

