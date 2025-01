Die BASF-Aktie zeigt sich am Montag enorm volatil, was bei vielen Anlegern die Frage aufwirft: Was ist da los? Das ist konkret passiert und so könnte es mit den Papieren des DAX-Konzerns jetzt weitergehen. Eckdaten am Freitagabend vorgelegt BASF hat am Freitagabend nach Börsenschluss überraschend Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Dabei zeigte sich, dass Abschreibungen und Restrukturierungskosten in Höhe von 1,9 Milliarden € auf ...

