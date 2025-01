DJ PTA-Adhoc: Finchain Capital Partners AG: Erweiterung des Vorstands

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Düsseldorf (pta/27.01.2025/16:00) - Der Aufsichtsrat der Finchain Capital Partners AG hat in seiner heutigen Sitzung die Bestellung von Herrn Dr. Gabriel Peter Salgo als weiteres Mitglied des Vorstands der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung und einer Laufzeit von fünf Jahren beschlossen.

Mit der Bestellung von Herrn Dr. Salgo wird der Vorstand der Gesellschaft, derzeit bestehend aus Herrn Roland Pfaus, weiter verstärkt.

Dr. Salgo, der mit einer Beteiligung von 28,6 % Aktionär der Gesellschaft ist, soll als Vorstand (CMO) den produktspezifischen Bereich, wie auch F&E verantworten. Dr. Salgo ist seit 2002 in der Privatpraxis tätig und konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung hormoneller und zellulärer Therapien. Seine globale Tätigkeit erstreckt sich auf die Tätigkeit als Leibarzt für königliche Familien und Spitzensportler in Europa, Asien und dem Nahen Osten. Sein globaler Einfluss zeigt sich zudem in seiner Beteiligung am Beijing Health Development Forum und als Partner in der Health Care Investment Division der Strategic Swiss Partners AG. Dr. Salgo ist zudem Mitglied der European Society of Human Reproduction and Embryology und der German Society of Preventive Medicine, deren Präsidentschaft er bereits innehatte. Dr. Salgo ist zugleich Vorstand der MOLOGEN AG, einer 45%-Beteiligung der Finchain Capital Partners AG. In Folge dieser neuen Konstellation beabsichtigt der Aufsichtsrat und Vorstand, der kommenden Hauptversammlung der Finchain Capital Partners AG die Umfirmierung in MOLOGEN Lifesciences AG vorzuschlagen.

Mittels der von Dr. Salgo entwickelten ANV-Technologie aus der Stammzellenforschung erfährt derzeit das MOLOGEN-Präparat OCUFORTE AMD, ein diätetisches Lebensmittel zur Versorgung der Augen bei altersbedingter Makuladegeneration, eine Verbesserung in der Wirksamkeit dadurch, dass die natürlichen Abläufe in den Zielzellen effizienter und so die zellulären Prozesse gezielt gestärkt werden. Eine entsprechende CBD-Formulierung zur Schmerzlinderung und Förderung eines ruhigen Schlafs befindet sich konkret in der Vorbereitung.

