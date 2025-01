DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 - Zwischenmeldung 68

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta/27.01.2025/17:25) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 20. Januar 2025 bis einschließlich 26. Januar 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 307.911 Stamm- und 71.194 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 20.01.2025 3.205 76,8254 AQUIS (AQEU) 20.01.2025 14.668 76,8444 CBOE Europe (CEUX) 20.01.2025 4.705 76,8175 Turquoise (TQEX) 20.01.2025 5.333 76,9254 Xetra 21.01.2025 10.312 78,0433 AQUIS (AQEU) 21.01.2025 42.408 78,0110 CBOE Europe (CEUX) 21.01.2025 10.625 77,9995 Turquoise (TQEX) 21.01.2025 26.655 78,0062 Xetra 22.01.2025 6.928 78,4266 AQUIS (AQEU) 22.01.2025 24.021 78,5030 CBOE Europe (CEUX) 22.01.2025 8.074 78,4071 Turquoise (TQEX) 22.01.2025 20.977 78,3653 Xetra 23.01.2025 8.345 77,7962 AQUIS (AQEU) 23.01.2025 38.790 77,7791 CBOE Europe (CEUX) 23.01.2025 9.706 77,7406 Turquoise (TQEX) 23.01.2025 8.159 77,7740 Xetra 24.01.2025 6.060 78,8909 AQUIS (AQEU) 24.01.2025 33.529 78,8969 CBOE Europe (CEUX) 24.01.2025 6.298 78,8699 Turquoise (TQEX) 24.01.2025 19.113 78,9088 Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 20.01.2025 819 72,5849 AQUIS (AQEU) 20.01.2025 1.934 72,6743 CBOE Europe (CEUX) 20.01.2025 250 72,6102 Turquoise (TQEX) 20.01.2025 4.459 72,6733 Xetra 21.01.2025 770 73,0581 AQUIS (AQEU) 21.01.2025 3.536 73,1434 CBOE Europe (CEUX) 21.01.2025 658 73,5414 Turquoise (TQEX) 21.01.2025 15.036 73,0667 Xetra 22.01.2025 793 73,8562 AQUIS (AQEU) 22.01.2025 1.853 73,8292 CBOE Europe (CEUX) 22.01.2025 538 73,9088 Turquoise (TQEX) 22.01.2025 11.548 73,8156 Xetra 23.01.2025 639 73,2389 AQUIS (AQEU) 23.01.2025 2.699 73,3091 CBOE Europe (CEUX) 23.01.2025 733 73,5101 Turquoise (TQEX) 23.01.2025 7.929 73,3532 Xetra 24.01.2025 782 74,1418 AQUIS (AQEU) 24.01.2025 3.614 74,0794 CBOE Europe (CEUX) 24.01.2025 806 74,1073 Turquoise (TQEX) 24.01.2025 11.798 74,0209 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Adresse: Petuelring 130, 80788 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com

ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2025 11:25 ET (16:25 GMT)