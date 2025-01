Das führende Unternehmen im Bereich Lieferketten arbeitet gemeinsam mit der örtlichen Universität an Innovationen

Kinaxis® (TSX:KXS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der End-to-End-Lieferkettenorchestrierung, gab heute eine Partnerschaft mit der Universität Ottawa (uOttawa) bekannt, deren Ziel die gemeinsame Entwicklung von Technologien für Lieferkettenanwendungen ist. Im Rahmen der auf fünf Jahre angelegten Partnerschaft werden relevante und strategische Innovationen in den Bereichen KI/ML, Optimierung und der nächsten Generation von Benutzeroberflächen entwickelt. Kinaxis wird an neuen und laufenden Forschungsprojekten von Wissenschaftlern und Studierenden der Universität Ottawa mitarbeiten, die einen Master- oder Doktorgrad anstreben.

"Wir freuen uns sehr, dass sich unser Hauptsitz in Ottawa befindet, wo sowohl eine erstklassige Tech-Community als auch renommierte Universitäten wie die uOttawa ansässig sind, die gerne bei so wichtigen Projekten mit der Industrie zusammenarbeiten", sagte Gelu Ticala, Chief Technology Officer bei Kinaxis. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der uOttawa und auf die vielen neuen Erkenntnisse, Innovationen und positiven Auswirkungen, die sich daraus für die Studierenden, die Universität und die Lieferketten ergeben können."

"Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Kinaxis, einem führenden Unternehmen im Bereich der Lieferketteninnovation, da dies einen weiteren bedeutenden Schritt im Rahmen unseres Engagements für die Förderung von Forschung und Innovation an der Seite der lokalen Industrie darstellt", sagte Dr. Julie St-Pierre, Vice-President, Research and Innovation an der uOttawa. "Durch die enge Zusammenarbeit mit Kinaxis können wir unseren Studierenden nicht nur wertvolle praktische Branchenerfahrung mit auf den Weg geben, sondern auch zur Entwicklung von Lösungen beitragen, die einen nachhaltigen Einfluss auf globale Lieferketten haben werden. Gemeinsam stärken wir die nächste Generation von innovativen Köpfen, um einen tiefgreifenden Wandel voranzutreiben."

Kinaxis nahm in den letzten vier Jahrzehnten bei jeder größeren technologischen Innovation in der Lieferkettenbranche eine Vorreiterrolle ein, angefangen mit der Entwicklung einer der ersten In-Memory-Materialbedarfsplanungsmaschinen (In-Memory Material Requirements Planning, MRP) in den 1980er Jahren, die die MRP-Laufzeiten von Tagen auf Minuten verkürzte, bis hin zur Einführung eines SaaS-Modells Jahre vor der Konkurrenz.

Diese Partnerschaft markiert die neueste Entwicklung im akademischen Programm des Unternehmens, das seit seiner Einführung im Jahr 2020 über 12.000 Studierende erreicht hat. Das akademische Programm von Kinaxis wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, die nächste Generation mit den Ideen und Fähigkeiten auszustatten, die für die Weiterentwicklung der modernen Lieferkette erforderlich sind.

Weitere Informationen über Kinaxis erhalten Sie unter https://www.kinaxis.com/en/about-us/kinaxis-academic-program.

Über die Universität Ottawa

Die Universität Ottawa gehört zu den führenden Forschungsuniversitäten Kanadas. Die uOttawa ist die größte zweisprachige (Englisch und Französisch) Universität der Welt und fördert die Zusammenarbeit und Partnerschaften, die Innovationen vorantreiben und weltweit einen nachhaltigen Einfluss haben. Die Forscher der uOttawa sind international führend auf Gebieten wie Photonik, Netzwerke der nächsten Generation, Gefäß- und Herz-Kreislauf-Gesundheit, Gehirn und psychische Gesundheit, Frankophonie, öffentliche Politik und soziale Gerechtigkeit. Zur Universität gehören zehn Fakultäten, 24 Forschungsinstitute, 17 Forschungszentren und 26 zentrale Einrichtungen, die mehrere Fachbereiche abdecken. Forschung und Innovation an der Universität Ottawa, an der etwa 50.000 Studierende eingeschrieben sind, basieren auf Exzellenz, Relevanz und Wirkung und werden im Geiste von Gleichheit, Vielfalt und Inklusion durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.uottawa.ca/research-innovation/

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein Weltmarktführer im Bereich der Orchestrierung moderner Lieferketten, der komplexe globale Lieferketten vorantreibt und die Menschen, die sie verwalten, im Dienste der Menschheit unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform zur Orchestrierung von Lieferketten, Maestro, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die für vollständige Transparenz und Agilität in der gesamten Lieferkette sorgen von der über mehrere Jahre angelegten strategischen Planung bis hin zur Lieferung auf der letzten Meile. Wir genießen das Vertrauen renommierter globaler Marken, wenn es darum geht, die Agilität und Vorhersehbarkeit zu bieten, die erforderlich sind, um die Volatilität und Disruption von heute zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250127998512/de/

Contacts:

Media Relations

Jaime Cook Kinaxis

jcook@kinaxis.com

+1 289-552-4640



Investor Relations

Rick Wadsworth Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

+1 613-907-7613