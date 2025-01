Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Generalversammlung/Mot-clé supplémentaire

Vaudoise Versicherungen Holding AG: Der Verwaltungsrat schlägt Hélène Béguin als neue Verwaltungsrätin vor



28.01.2025 / 07:00 CET/CEST

Lausanne, 28. Januar 2025 - An der Generalversammlung vom 12. Mai 2025 wird der Verwaltungsrat der Vaudoise Versicherungen Holding AG den Aktionärinnen und Aktionären Hélène Béguin als neue Verwaltungsrätin zur Wahl vorschlagen.

Hélène Béguin verfügt über einen Master in Business Administration der HEC Lausanne und ist diplomierte Wirtschaftsprüferin. 2004 wurde sie bei KPMG zur Partnerin ernannt. Im Jahr 2014 stiess sie zum Verwaltungsrat der KPMG Holding AG, den sie von 2020 bis 2024 präsidierte.



Bis Ende April 2025 ist sie Verantwortliche von KPMG Westschweiz. Hélène Béguin kann auf über 30 Jahre Erfahrung zurückblicken und verfügt über breite Kompetenzen im Audit und in der Beratung von nationalen und internationalen Unternehmen.



Des Weiteren ist sie Mitglied des Ausschusses der Waadtländer Industrie- und Handelskammer (Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, CVCI) und ehemalige Präsidentin des Wirtschaftsbeirats der Region Waadt und Wallis der Schweizerischen Nationalbank.



«Die Vaudoise-Gruppe und ihr Verwaltungsrat freuen sich, Ihnen in der Person von Hélène Béguin eine ausgezeichnete Bewerbung vorschlagen zu können. Dank ihrer Erfahrung in den für eine Versicherungsgruppe wichtigsten Bereichen kann die Vaudoise langfristig ein hohes Kompetenzniveau im Verwaltungsrat beibehalten», erklärt Philippe Hebeisen, Verwaltungsratspräsident der Gruppe Vaudoise Versicherungen.



