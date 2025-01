DJ PTA-News: Fast Finance 24 Holding AG: Tochtergesellschaft Fast Finance Pay Corp. setzt weiteren Schritt für Nasdaq-Listing um.

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Berlin (pta/28.01.2025/08:00) - Berlin, 28. Januar 2025 - Die Fast Finance Pay Corp., eine Tochtergesellschaft der Fast Finance 24 Holding AG, hat am gestrigen Tag erfolgreich einen Reverse Split im Verhältnis 40:1 durchgeführt. Der Schlusskurs lag anschließend bei 6,30 US-Dollar, wodurch die aktuelle Marktkapitalisierung 173 Millionen US-Dollar beträgt.

Dieser strategische Schritt stellt einen bedeutenden Meilenstein für die geplante Notierung der Fast Finance Pay Corp. an der Nasdaq im Laufe von 2025 dar. Im Zuge der erfolgreich abgeschlossenen Restrukturierungsmaßnahmen hält die Fast Finance 24 Holding AG nun einen Anteil von 47.887 % an ihrer Tochtergesellschaft.

"Wir freuen uns über diesen wichtigen Fortschritt auf unserem Wachstumskurs und sind überzeugt, dass dieser Schritt unser Unternehmen optimal auf die nächsten Herausforderungen vorbereitet", erklärte Vorstand Sören Jensen. "Mit dem Reverse Split machen wir Fast Finance Pay Corp. fit für die Nasdaq und schaffen die besten Voraussetzungen, um noch mehr US-Investoren zu gewinnen."

Pressekontakt:

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 - 7262 1234-4, F. +49 (0)30 - 7262 1234-1, E-Mail: investors@ff24.com, http://www.fastfinance24.com/de/

Die Fast Finance 24 Holding AG ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an der Börse Frankfurt gehandelt.

(Ende)

Aussender: Fast Finance 24 Holding AG Adresse: Uhlandstraße 165, 10719 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Sören Jensen Tel.: +49 30 7262 1234-4 E-Mail: investors@ff24.com Website: www.fastfinance24.com

ISIN(s): DE000A1PG508 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2025 02:00 ET (07:00 GMT)