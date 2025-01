Die Berichtssaison nimmt langsam auch in Europa Fahrt auf. In Deutschland blicken Anleger in dieser Woche unter anderem auf die Deutsche Bank, die am Donnerstag ihre Zahlen präsentieren wird. Bei der Allianz ist es in genau einem Monat so weit. DER AKTIONÄR zeigt bereits heute, was Experten dabei erwarten.Wie lief das Gesamtjahr 2024? Darüber wird die Allianz am 28. Februar Auskunft geben. Anleger dürfen dabei erneut auf ein Gewinnplus hoffen. Genau einen Monat vor der Zahlenpräsentation liegt die ...

