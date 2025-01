Biotechnologie: Weltweiter Markt für Zelltherapie soll bis 2034 jährlich um 20% wachsen

Anzeige / Werbung

Personalisierte und autologe Therapien als Lösung der Zukunft

Zelltherapien erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit. Gleichzeitig führen fortschrittliche Therapien in der Onkologie, der regenerativen Medizin und in der Immunologie dazu, dass auch das Angebot immer größer wird. Beide Aspekte verstärken einander, denn neue Therapien schaffen eine zusätzliche Nachfrage und in einem Markt, der immer weiter wächst, wird auch rege geforscht, was früher oder später zu neuen Anwendungen führt.

Die Marktaussichten für die Zelltherapie sind daher hervorragend. Bis 2034 wird von Transparency Market Research Inc. ein schnelles Wachstum von jährlich 20,8% prognostiziert und erwartet, dass der Markt Ende 2034 ein Volumen von 44,6 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Zum Vergleich: Ende 2023 hatte die Branche weltweit Umsätze von lediglich 4,8 Milliarden US-Dollar zu verzeichnen.

Das beträchtliche Wachstum des Zelltherapiemarktes spiegelt seine entscheidende Rolle bei der Revolutionierung der Gesundheitsversorgung wider. Insbesondere in der Onkologie, bei Autoimmunerkrankungen und bei neurologischen Erkrankungen werden große Fortschritte erwartet. Zu den führenden Akteuren auf dem Markt für Zelltherapie gehören Branchenführer wie Novartis, Bristol-Myers Squibb, Iovance Biotherapeutics, Janssen Biotech, CellTrans, Gamida Cell, Dendreon Pharmaceuticals, Kite Pharma, Adaptimmune und Takeda Pharmaceutical Company.

T-Zell-Therapien übernehmen die Führung

Diese Unternehmen stehen zusammen mit aufstrebenden Akteuren an der Spitze des Marktes und tätigen strategische Investitionen in Forschung, Entwicklung und Partnerschaften, um innovative Behandlungen einzuführen und ihr Produktportfolio zu erweitern. Aktuell im Fokus stehen dabei T-Zell-Therapien. Insbesondere chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, revolutionieren die Krebsbehandlung, denn CAR-T-Zell-Therapien haben insbesondere bei der Behandlung von Blutkrebs, einschließlich Leukämie und Lymphomen, enorme Fortschritte erzielt.

Durch weitere FDA-Zulassungen und positive Ergebnisse aus klinischen Studien wächst dieses Segment derzeit rasant. Die Möglichkeit, eigene Zellen des Patienten zur Erstellung personalisierter Behandlungen zu verwenden, hat sich nicht nur als wirksam erwiesen, sondern verspricht auch, in Zukunft auf die Behandlung größerer Tumore ausgeweitet zu werden.

Parallel dazu schlägt die wachsende Akzeptanz und Entwicklung von tumorinfiltrierenden Lymphozyten (TILs) und T-Zell-Rezeptoren hohe Wellen in der Onkologie, denn sie verbessert die immunbasierten Krebstherapien erheblich. Unternehmen wie Iovance Biotherapeutics konzentrieren sich auf TIL-Therapien, die sich bei der Behandlung von Melanomen und anderen soliden Tumoren als vielversprechend erwiesen haben.

Fortschritte bei Stammzellen und natürlichen Killerzellen

Auch bei den Stammzelltherapien sind rasante Fortschritte zu verzeichnen. Die Forschung konzentriert sich aktuell darauf, wie Stammzellen geschädigtes Gewebe regenerieren und eine Reihe von Erkrankungen von neurologischen Störungen bis hin zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen behandeln können. Das Potenzial von Stammzellen, geschädigte Zellen zu reparieren oder zu ersetzen, macht sie zu einer attraktiven Option für die regenerative Medizin.

Darüber hinaus gewinnen natürliche Killerzellen (NK-Zellen) und dendritische Zellen als Schlüsselakteure im Bereich der Immuntherapie an Bedeutung. NK-Zellen, die eine Vielzahl von Tumorzellen angreifen können, und dendritische Zellen, die eine entscheidende Rolle bei der Auslösung von Immunreaktionen spielen, werden eingehend auf ihre Fähigkeit untersucht, Krebs zu bekämpfen und die Funktionen des Immunsystems zu regulieren.

Einen vielversprechenden neuen Weg beschreitet die personalisierte Medizin. Hier werden die Behandlungen auf die genetische Veranlagung des Patienten zugeschnitten. Autologe Therapien, bei denen die eigenen Zellen des Patienten verwendet werden, um den Heilungsprozess einzuleiten, stehen bei diesem Trend im Vordergrund.

Diese Therapien bergen, da eigenes Zellmaterial verwendet wird, nur ein minimales Risiko für eine Immunabstoßung. Dadurch erweisen sie sich bei der Behandlung einer Vielzahl von Erkrankungen als äußerst wirksam. CAR-T-Zelltherapien, ein Paradebeispiel für autologe Behandlungen, sind bei der Behandlung von Krebserkrankungen und anderen chronischen Krankheiten äußerst vielversprechend.

Auch kleinere Akteure, wie Hemostemix (TSXV:HEM; Tradegate:2VF0) machen bereits bemerkenswerte Fortschritte. Hemostemix könnte zum Beispiel zu einem der großen Gewinner des Megatrends "Langlebigkeit" werden. Die Stammzellentherapie des Unternehmens auf Basis von Eigenblut hilft schwer kranken Menschen, indem sie mit körpereigenen Mitteln gezielt die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert.

Die bahnbrechende Stammzelltherapie ACP-01 setzt neue Maßstäbe in der regenerativen Medizin: Die Behandlung hat nachweislich Gliedmaßen gerettet, Geschwüre geheilt und Schmerzen beendet. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die für den behandelnden Arzt und für den Patienten technisch einfache Behandlung nicht nur von kranken Menschen genutzt wird, sondern auch schon jüngere Kunden die Vorteile der Therapie prophylaktisch nutzen wollen, um ihre Lebensqualität möglichst lang zu erhalten.

Da der Wettbewerb immer härter wird, investieren die Unternehmen in Innovationen und verbessern ihre Marktpräsenz durch die Entwicklung neuer Produkte und die Expansion in neue Märkte.

Nordamerika, Europa und Asien dominieren derzeit den Markt

Nordamerika hat derzeit den größten Anteil am Markt für Zelltherapien. Dies ist auf eine robuste Gesundheitsinfrastruktur, hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung und hohe Akzeptanzraten für fortschrittliche Therapien zurückzuführen. In den Vereinigten Staaten sind mehrere wegweisende Biotechnologieunternehmen ansässig, die führend in der Vermarktung von Zelltherapien sind.

Auch Europa ist ein weiterer wichtiger Akteur auf dem globalen Markt für Zelltherapien. Bedeutenden Beiträge zur Weiterentwicklung werden in Großbritannien, Deutschland und in der Schweiz geleistet. Diese Länder verfügen über ein starkes Umfeld für klinische Forschung, was das Wachstum zellbasierter Behandlungen, insbesondere bei onkologischen und Autoimmunerkrankungen, unterstützt.

Die Region Asien-Pazifik wird in den kommenden Jahren voraussichtlich das schnellste Wachstum verzeichnen, da Länder wie China, Japan und Indien stark in Innovationen im Gesundheitswesen investieren. Für die Region spricht auch die große Patientenpopulation und die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Therapien.

Der Zelltherapiemarkt in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika befindet sich zwar noch in der Anfangsphase, wächst aber allmählich. Mit einem zunehmendem Fokus auf die Verbesserung der Gesundheitssysteme und einen besseren Zugang zu fortschrittlichen Therapien wird für diese Regionen in den kommenden zehn Jahren ebenfalls ein stetiges Wachstum erwartet.

Ein vielversprechender Ausblick

Zusammenfassend lässt sich somit feststellen, dass der globale Markt für Zelltherapie vor einem transformativen Wachstum steht, das durch kontinuierliche Forschung, technologische Fortschritte und eine zunehmende Anzahl von FDA-zugelassenen Therapien angetrieben wird.

Die Nachfrage nach personalisierten, regenerativen und immunbasierten Behandlungen fördert weitere Innovationen, wobei führende Akteure wie Novartis, Bristol-Myers Squibb und Takeda Pharmaceutical Company bedeutende Schritte zur Erweiterung ihrer Produktportfolios unternehmen, aber auch kleinere Gesellschaften wie Hemostemix machen wichtige Fortschritte.

Da viele klinische Studien weiterhin positive Ergebnisse liefern und neue strategische Partnerschaften die weitere Entwicklung fördern, wird erwartet, dass der Markt auch in den kommenden Jahren schnell mit einer jährlichen Rate von 20,8% expandiert. Die gemeinsamen Anstrengungen großer Pharmaunternehmen und aufstrebender Biotech-Firmen bereiten den Weg für eine Revolution im Gesundheitswesen, bei der Zelltherapien Patienten neue Hoffnung auf die Behandlung bisher unheilbarer Krankheiten bieten.

Disclaimer: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://goldinvest.de. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung dar; sie sind weder ausdrücklich noch stillschweigend als Garantie für eine Kursentwicklung zu verstehen. Darüber hinaus ersetzen sie in keiner Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf der betreffenden Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um einen werblich/journalistischen Text. Leser, die auf der Grundlage der hier zur Verfügung gestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen durchführen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Es kommt kein Vertragsverhältnis zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern bzw. den Nutzern ihrer Angebote zustande, da sich unsere Informationen nur auf das Unternehmen und nicht auf die Anlageentscheidung des Lesers beziehen.

Der Erwerb von Wertpapieren ist mit hohen Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, eine Haftung für Vermögensschäden oder die Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der Inhalte der hier angebotenen Artikel wird jedoch ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Kunden oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Anteile an der Hemostemix Inc. halten und daher ein Interessenkonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem das Recht vor, jederzeit Aktien der Gesellschaft zu kaufen oder zu verkaufen, was sich auf den Kurs der Hemostemix Inc.-Aktien auswirken kann. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von der Hemostemix Inc. für die Berichterstattung über das Unternehmen entlohnt. Dies ist ein weiterer klarer Interessenkonflikt.

