USU unterstützt Wachstum von Kunden aus Finanz- und Verwaltungssektor mit ITSM-Lösungen



28.01.2025 / 09:40 CET/CEST

Möglingen, 28. Januar 2025 - Die USU GmbH konnte mit ihren IT Service Management (ITSM)-Lösungen zwei weitere bedeutende Neukunden gewinnen: ein führendes Finanzinstitut aus der Schweiz sowie ein deutsches Systemhaus, das auf IT-Lösungen für öffentliche Verwaltungen spezialisiert ist. Beide Organisationen setzen auf die flexiblen, leistungsstarken und sicheren ITSM-Lösungen von USU, die "On Premises", also in den unternehmenseigenen Rechenzentren, betrieben werden. ITSM für eine hochregulierte Branche

Der Schweizer Finanzdienstleister entschied sich für die ITSM-Lösungen von USU aufgrund der maßgeschneiderten Einsatzmöglichkeiten im eigenen Rechenzentrum. Zudem überzeugten die zahlreichen Referenzen im Finanzdienstleistungssektor, der durch hohe Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit geprägt ist. Ein weiterer Vorteil war die modulare Struktur der USU-Lösungen, die Schritt für Schritt implementiert werden können und Mandantenfähigkeit bieten. In einer ersten Phase, die bis zum Frühsommer abgeschlossen sein soll, werden die Module für Asset Management sowie Incident, Problem und Change Management eingeführt. ITSM für Behördenlösungen

Ein deutsches Systemhaus, das Lösungen für die Öffentliche Verwaltung bereitstellt, setzt ebenfalls auf USU-Kompetenz- und Technologie. Entscheidend für die Wahl von USU waren neben den umfangreichen Referenzen im Öffentlichen Sektor die nachgewiesene Leistungsfähigkeit der ITSM-Lösungen sowie die hohe Beratungsexpertise und die Servicebereitschaft. Auch die Möglichkeit des Betriebs im eigenen Rechenzentrum unter Berücksichtigung strenger Datenschutzvorgaben war ein wichtiger Faktor. Zukunftsorientierte Partnerschaften

Beide Neukunden wollen mit der Unterstützung von USU ihre bestehenden IT-Systeme modernisieren und damit die Grundlage für langfristiges Wachstum schaffen. Diese Pressemitteilung ist abrufbar unter https://www.usu.com USU GmbH Als führender Anbieter von Software- und Servicelösungen für das IT- und Customer-Service-Management unterstützt USU ihre Kunden dabei, IT-Ressourcen im Cloud- und KI-Zeitalter optimal zu nutzen. Weltweit vertrauen uns Organisationen, um ihre IT-Infrastruktur zu modernisieren, Cloud-Kosten zu minimieren und ihre Service-Exzellenz zu steigern. USU-Technologien sorgen für umfassende Transparenz und Kontrolle über hybride IT-Umgebungen - von On-Premises Data Center zu Cloud-basierten Services und Hardware Assets. Darüber hinaus dient die KI-gestützte Plattform von USU als zentrale Wissensbasis und liefert konsistente Informationen für alle Kommunikationskanäle und Kundenservices. Weitere Informationen: https://www.usu.com

Kontakt USU GmbH

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 48 67 440

E-mail: thomas.gerick@usu.com



