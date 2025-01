HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Im ersten Geschäftsquartal habe sich der Konzern stark entwickelt, schrieb Analyst Philip Buller am Dienstag nach der Zahlenvorlage. Angesichts des mittelfristigen Potenzials beim freien Cashflow sei das Papier fundamental sehr attraktiv bewertet. Die Nachrichten rund um DeepSeek hätten verständlicherweise eine Korrektur bei Aktien mit Bezug zu Stromerzeugung und Rechenzentren ausgelöst, doch seien Investitionen in Netzinfrastruktur und flexible Stromerzeugung ein weitaus breiter gefasstes Thema als Künstliche Intelligenz allein./ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2025 / 06:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ENER6Y0